Những ngày này, khi tiết trời miền núi Thanh Hóa bắt đầu ấm dần lên, dọc các tuyến đường dẫn vào các bản làng vùng cao, người đi đường dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cây hoa thàn mát rừng nở trắng xóa trên các triền núi.

Từ xa nhìn lại, từng tán cây như những đám mây trắng vắt ngang sườn đồi, nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng.

Hoa thàn mát là loài cây quen thuộc với đồng bào vùng cao miền tây xứ Thanh. Cây thường mọc tự nhiên trên các sườn đồi, ven suối hoặc ven những con đường mòn dẫn vào bản. Khi vào mùa nở rộ, hoa kết thành từng chùm dày đặc, cánh nhỏ màu trắng ngà, tạo nên vẻ đẹp rất riêng của núi rừng.

Theo người dân địa phương, hoa thàn mát thường nở rộ trong khoảng thời gian ngắn, chỉ kéo dài vài tuần. Vì vậy, mỗi khi hoa bắt đầu bung nở, cả vùng núi như được khoác lên tấm áo mới. Những sườn núi vốn xanh thẫm bỗng trở nên sáng bừng bởi sắc trắng của hoa.

Khu vực hang Phi xã Hồi Xuân, hoa thàn mát nở trắng sười núi. Ảnh: Lê Dương

Những cây hoa thàn mát nằm treo leo trên vách đá. Ảnh: Lê Dương

Từ xa nhìn lại, từng tán cây như những đám mây trắng vắt ngang sườn đồi. Ảnh: Lê Dương

Những cây hoa thàn mát rừng nở trắng xóa. Ảnh: Lê Dương

Vào mùa nở rộ, hoa kết thành từng chùm dày đặc. Ảnh: Lê Dương

Cánh nhỏ màu trắng ngà, tạo nên vẻ đẹp rất riêng của núi rừng. Ảnh: Lê Dương

Nhiều cây hoa thàn mát có tuổi đời hàng chục năm vươn mình trên triền núi. Khi hoa nở, từng chùm hoa rủ xuống như những dải lụa trắng, tạo nên khung cảnh nên thơ.

Không chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên, cây hoa thàn mát còn gắn bó với đời sống của người dân miền núi.

Những năm gần đây, khi du lịch cộng đồng phát triển ở nhiều bản vùng cao của Thanh Hóa, mùa hoa thàn mát nở cũng trở thành một nét đẹp thu hút du khách. Nhiều người khi đi qua các cung đường miền núi đã dừng lại để chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc núi rừng phủ kín hoa.

Ông Lê Đình Phương, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cho biết, những năm gần đây, các cánh rừng trong khu vực được bảo vệ tốt nên hệ sinh thái rừng tự nhiên, trong đó có nhiều loài cây bản địa như thàn mát, được gìn giữ và phát triển.

Nhờ công tác quản lý, tuần tra rừng và đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân địa phương, ý thức bảo vệ rừng của cộng đồng ngày càng được nâng lên. Người dân đã hiểu rằng rừng không chỉ là nguồn sinh kế mà còn là tài sản quý giá cần được gìn giữ cho các thế hệ sau.