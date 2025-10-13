logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Hai, 13/10/2025 - 06:18

Khám phá UAV bay cao 2.000m, tác chiến bất kể ngày đêm do Quân đội chế tạo

Với trần bay 2.000m, được tích hợp những công nghệ và thiết bị hiện đại, UAV do Quân đội chế tạo này có thể phục vụ các nhiệm vụ quân sự phức tạp như trinh sát, hỗ trợ chiến đấu.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Cận cảnh UAV 'made in Vietnam' đầu tiên sở hữu động cơ phản lực

image

Cận cảnh dàn tên lửa diệt hạm, UAV uy lực ‘made in Vietnam'

image

Hé lộ dàn UAV đa nhiệm của Việt Nam ‘đổ bộ’ Triển lãm Quốc phòng

image

Tên lửa 'sát thủ' phô diễn sức mạnh tiêu diệt UAV, bảo vệ bầu trời Thủ đô

VIDEO NỔI BẬT