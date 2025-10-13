Khám phá UAV bay cao 2.000m, tác chiến bất kể ngày đêm do Quân đội chế tạo

Với trần bay 2.000m, được tích hợp những công nghệ và thiết bị hiện đại, UAV do Quân đội chế tạo này có thể phục vụ các nhiệm vụ quân sự phức tạp như trinh sát, hỗ trợ chiến đấu.