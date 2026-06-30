Để có căn cứ đề xuất phương án lương tối thiểu vùng trong năm 2027, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khảo sát về tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của gần 2.000 người lao động trong tháng 3-4 tại 7 tỉnh, thành phố, với gần 200 doanh nghiệp.