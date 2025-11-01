Photo Gallery
NHỮNG KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG Ở VÙNG CAO
Giữa không gian đại ngàn hùng vĩ của Tổ quốc, những bản làng vùng cao hiện lên với vẻ đẹp bình dị mà sâu lắng. Núi nối núi, mây quấn quanh đỉnh, ruộng bậc thang trải dài theo triền dốc, tất cả tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa yên hòa.
Đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao vẫn bền bỉ gìn giữ phong tục, tập quán và lối sống truyền thống giữa nhịp phát triển của thời đại.
Trong khói bếp chiều bảng lảng, tiếng khung cửi, tiếng khèn, tiếng trẻ cười vang vọng giữa núi rừng. Đó chính là âm thanh của đời sống thường nhật, giản dị mà đậm đà bản sắc.
Vẻ đẹp vùng cao không chỉ nằm ở cảnh sắc hay con người, mà còn ở cách người dân nơi đây gắn bó, hài hòa với thiên nhiên.
Giữa những đổi thay của cuộc sống, vùng cao vẫn giữ cho mình nét riêng, dung dị mà bền bỉ, là minh chứng sinh động cho sức sống mãnh liệt của văn hóa các dân tộc Việt Nam trên dải đất hình chữ S.
Vùng cao không chỉ đẹp bởi thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi con người hiền hậu, chân chất. Tiếng khung cửi lách cách trong gian nhà, tiếng chày giã gạo vang vọng giữa nắng sớm, nụ cười của người mẹ bên nồi ngô luộc… Tất cả những điều đó hòa quyện thành bản nhạc của cuộc sống bình dị, chậm rãi mà đong đầy yêu thương.
Trong tiếng khung cửi lách cách, tiếng khèn gọi bạn, tiếng cười trẻ thơ vang vọng giữa núi rừng, ta thấy hiện hữu sức sống văn hóa đậm đà bản sắc, được truyền qua nhiều thế hệ.
Hình ảnh trẻ em vùng cao tung tăng nô đùa, múa hát giữa sân nhà sàn hay thơ thẩn bên bờ suối, ruộng rau không chỉ gợi nét đẹp hồn nhiên mà còn biểu trưng cho một tương lai tươi sáng, nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành.
Trên con đường đất nhỏ quanh bản, những đứa trẻ vùng cao tung tăng chạy nhảy, tay nắm chặt chiếc kẹo hay cánh hoa dại. Có em chân trần nô đùa bên suối, có em say sưa múa theo điệu khèn, ánh mắt trong veo như phản chiếu cả bầu trời.
Hạnh phúc của tuổi thơ nơi đây giản đơn nhưng rạng rỡ như nắng vàng phủ lên nếp nhà, như tiếng cười lan qua triền núi.
Ai từng đến vùng cao, hẳn khó quên cảm giác yên bình khi được nghe tiếng gió thổi qua rừng trúc, được nhìn khói lam bảng lảng trong chiều và cuộc sống cứ trôi nhẹ nhàng, không vội vã. Ở đó, vẻ đẹp không chỉ nằm ở cảnh sắc mà còn ở tâm hồn thuần khiết, hiền hoà và đầy sức sống.
Vùng cao, nơi lưu giữ những giá trị văn hoá lâu đời, nơi con người sống chan hoà với thiên nhiên, mãi là điểm đến khiến trái tim người miền xuôi phải bồi hồi, lưu luyến.
Vùng cao Việt Nam trải dài từ Đông Bắc, Tây Bắc đến Tây Nguyên. Nơi đây là không gian sinh sống lâu đời của hàng chục dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Tày, Nùng, Thái, Ê Đê, Gia Rai... Mỗi dân tộc mang trong mình nét văn hóa riêng, thể hiện qua kiến trúc nhà ở, trang phục, lễ hội, ẩm thực và các phong tục truyền thống đặc sắc.