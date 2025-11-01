Ai từng đến vùng cao, hẳn khó quên cảm giác yên bình khi được nghe tiếng gió thổi qua rừng trúc, được nhìn khói lam bảng lảng trong chiều và cuộc sống cứ trôi nhẹ nhàng, không vội vã. Ở đó, vẻ đẹp không chỉ nằm ở cảnh sắc mà còn ở tâm hồn thuần khiết, hiền hoà và đầy sức sống.