Mỏ than: Quảng Ninh có trữ lượng than chiếm đến 95% trữ lượng của cả nước. Đây là ngành đóng góp lớn vào GDP và ngân sách của tỉnh và cũng là ngành tạo ra nhiều việc làm với số lượng lao động lớn cho tỉnh, có tác động trực tiếp đến 1/4 dân số và gắn bó sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội.

Công nghiệp phụ trợ/Doanh nghiệp FDI: Năm 2021 doanh thu của các doanh nghiệp tại các KCN đạt gần 18.000 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2020, tăng 13,9% so với kế hoạch; giá trị xuất khẩu đạt 690 triệu USD, nộp NSNN 250 tỷ đồng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và đóng góp cho ngân sách địa phương.

Dệt may: Ngành dệt may Việt Nam trong nhiều năm qua luôn là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Bước vào năm 2023, GDP thế giới được dự báo tăng trưởng thấp hơn năm 2022, do chính sách thắt chặt tiền tệ và xung đột địa chính trị. Sức mua của các thị trường chính như Mỹ, châu Âu suy giảm mạnh, các yếu tố bất lợi của thị trường trên đà tiếp diễn, ngành dệt may Việt Nam đã trải qua 4 tháng đầu năm “trầm lắng” với kim ngạch xuất khẩu giảm 20% so với cùng kỳ 2022 và giảm sâu nhất trong số các quốc gia xuất khẩu dệt may. Hiện nhiều doanh nghiệp bị thiếu hụt dòng tiền, không tiếp cận được vốn vay, không được giải ngân, chuyển nợ xấu.