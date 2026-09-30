Thót tim cảnh cả gia đình tháo chạy khi nền đất bất ngờ sạt, cuốn nhà xuống sông

NEPAL – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một gia đình tại làng Chame, huyện Manang, hoảng loạn tháo chạy sau khi nền đất dưới ngôi nhà bất ngờ sạt xuống, kéo theo cây cối và công trình đổ xuống sông.