Khoảnh khắc tài xế đánh lái tránh ô tô chạy ngược chiều trong gang tấc

Đoạn video ghi lại cảnh ô tô con bất ngờ chạy ngược chiều trên tuyến đường CT.16, đoạn qua xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên, khiến tài xế đi đúng chiều phải đánh lái gấp để tránh va chạm.