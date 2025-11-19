Khoảnh khắc sập mỏ đồng ở Congo khiến hàng chục người thiệt mạng

Tờ Times of India đưa tin, ít nhất 32 người thiệt mạng trong vụ sập mỏ đồng hôm 15/11 tại thị trấn Mulondo, tỉnh Lualaba, Cộng hòa Dân chủ Congo.