Tài xế say rượu lao taxi vào đám đông, 11 người bị thương nặng

COLOMBIA – Tờ El Tiempo đưa tin, một tài xế taxi say rượu đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu phố La Sierra, thành phố Bogotá, khiến 11 người bị thương nặng.