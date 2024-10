MV "SlowDance" mở màn cho EP "Phiêu An" sẽ ra mắt vào ngày 23/10, đánh dấu trở lại chính thức của Hoàng Mỹ An tại Việt Nam.

Hoàng Mỹ An từng tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ 2023 trong tạo hình Bạch Khổng Tước. Trước đó, nữ ca sĩ chứng minh tài năng nghệ thuật từ rất sớm khi giành giải vô địch dancesport quốc tế mở rộng 2010, HCV giải vô địch trẻ quốc gia, Á quân So you think you can dance 2013. Sau khi sang Mỹ học tập, Hoàng Mỹ An lấn sân sang lĩnh vực ca hát.

Trong thời gian ở Mỹ, Hoàng Mỹ An nhận được học bổng từ 3 đại học, cao đẳng nổi tiếng tại đây gồm Đại học Nam California (University of Southern California), Học viện âm nhạc Berklee (Berklee College of Music), Cao đẳng âm nhạc Los Angeles (Los Angeles College of Music). Năm 2022, Hoàng Mỹ An tốt nghiệp Đại học Nam California chuyên ngành Công nghiệp Âm nhạc với điểm số 3.95/4.0 GPA.