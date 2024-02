Trước khi qua Mỹ lưu diễn, Hoàng Mỹ An thấy không khí đón Tết vô cùng rộn ràng, xuân tràn ngập phố phường, mọi người đua nhau sắm Tết. Nhiều gia đình diện áo dài rực rỡ đi du xuân.

Bởi thế Hoàng Mỹ An cùng bố mẹ và ông bà ngoại chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm. Mỹ An cho biết bà ngoại mới phục hồi sau phẫu thuật nên gia đình càng thêm niềm vui cùng nhau đón Tết.

Ca sĩ Hoàng Mỹ An sở hữu nét đẹp khả ái, ngoại hình mảnh mai, quyến rũ. Gia đình không ai theo đuổi con đường nghệ thuật song lại rất ủng hộ Hoàng Mỹ An.

Mỹ An tiết lộ rất yêu áo dài. Cô thường mặc trang phục này khi lưu diễn trong những đêm nhạc countdown ở nước ngoài.

Bên cạnh chiếc áo dài cách tân đỏ lấp lánh khoe trọn vai trần gợi cảm, Hoàng Mỹ An cũng lựa chọn áo dài màu xanh nền nã.

Mỹ An tiết lộ, để giữ được vóc dáng thanh mảnh, làn da đẹp, cô thường xuyên uống sinh tố dâu chuối và ăn nhiều rau củ.

Ngày Tết, Mỹ An thích tụ họp gia đình, ăn bánh chưng với củ kiệu, đi thăm thầy cô bạn bè. Cô tiết lộ, năm 2024 sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới sau thành công khi tham gia Ca sĩ mặt nạ mùa 2 với hình tượng Bạch Khổng Tước.

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996 tại TP.HCM, là em họ của kiện tướng dancesport Phan Hiển. Sinh ra trong gia đình có truyền thống về bộ môn này nên cô đã được rèn luyện dancesport từ nhỏ. Cô cũng tham gia vào một ban nhạc nhí năm 9 tuổi. Với bộ môn dancesport, cô mang về cho TP.HCM vô số huy chương ở các giải trong nước lẫn quốc tế và được phong kiện tướng khi mới 14 tuổi.

Hoàng Mỹ An từng thử sức với sàn catwalk khi mới 10 tuổi, sau này cô chính thức nổi tiếng khi trở thành Á quân So You Think You Can Dance. Hoàng Mỹ An nhận được học bổng của 3 trường Đại học có tiếng tại Mỹ và tốt nghiệp với điểm số gần như tuyệt đối.

Những ngày cận Tết, MC Thanh Trúc chọn áo dài truyền thống màu sắc cùng hoa lay ơn đỏ để thực hiện bộ ảnh ở Lăng ông Bà Chiểu.

MC Thanh Trúc chia sẻ với VietNamNet, Tết năm nay cô cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống của mình được hạnh phúc trọn vẹn nhất. Dù rất bận rộn nhưng Thanh Trúc cảm thấy vui và biết ơn vì những điều cuộc sống mang đến cho mình.

MC Thanh Trúc cho biết mấy ngày đầu năm cô sẽ ở TP.HCM đi chúc Tết gia đình, bạn bè rồi sau đó đi du lịch.

Do khá gầy nên MC Thanh Trúc cho biết cô ăn uống khá thoải mái mà không lo tăng cân hay mất dáng trong những ngày Tết.

Cô thích những món ăn truyền thống ngày Tết như: thịt kho trứng, canh khổ qua hầm, bánh tét...

Ngày Tết, MC Thanh Trúc muốn lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc bên người mình yêu thương.

Nữ MC chia sẻ cô thích đi chùa quanh năm và Tết cũng không ngoại lệ. Những lúc có thời gian là cô sẽ đi chùa. "Đến chùa tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản. Tôi chỉ cầu mong sự bình yên và hạnh phúc", MC Thanh Trúc nói.

MC Thanh Trúc cho biết 2023 là một năm hạnh phúc của cô vì được ở bên cạnh người mình yêu thương cũng như công việc và mọi thứ trong cuộc sống đều thuận lợi.

Về kế hoạch năm 2024, MC Thanh Trúc cho biết bên cạnh việc duy trì công việc kinh doanh, cô sẽ vẫn tiếp tục nhận lời làm MC dẫn các sự kiện, cộng tác với đài truyền hình và sẽ công bố kế hoạch phim ảnh sau Tết.

