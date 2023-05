Hội An (Quảng Nam) là điểm đến thu hút du khách trong nước và quốc tế, nằm cách thành phố Đà Nẵng hơn 30 km, cách Huế 122 km. Nơi đây có phố cổ, thương cảng quốc tế vang bóng một thời. Ngày nay, nhắc về phố cổ Hội An, du khách lập tức nhớ tới hình ảnh những dãy nhà cổ trăm năm tuổi màu vàng nghệ, dòng sông Hoài lung linh hoa đăng khi đêm xuống. Hội An không chỉ lưu giữ những giá trị kiến trúc giao hóa Đông - Tây độc đáo mà còn có nền tảng văn hoá phi vật thể đồ sộ. Đó là những phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hoá, nền ẩm thực phong phú…, từ đó thu hút khách du khách trong nước và quốc tế.

Khí hậu Hội An đan xen giữa khí hậu miền Nam và miền Bắc, với hai mùa rõ rệt mùa mưa và mùa khô. Tháng 2 tới tháng 4 là thời điểm lý tưởng để du khách khám phá Hội An khi thời tiết ít mưa, mát mẻ, nắng dịu. Tuy nhiên, mùa cao điểm tại đây rơi vào cuối tháng 4 tới tháng 7 hằng năm. Đây là giai đoạn gay gắt của mùa khô, nhưng thời tiết Hội An khá dễ chịu, do nằm ở phía nam dãy Trường Sơn. Khoảng thời gian này phù hợp để du khách khám phá Cù Lao Chàm, biển An Bàng, Cửa Đại…

Từ tháng 8, Hội An bước vào thời điểm giao mùa, mưa nhiều, se lạnh về đêm. Những tháng cuối năm, tại đây thường xảy ra mưa lớn, ngập lụt. Dẫu vậy, nhiều du khách vẫn thích thú tìm tới Hội An mùa mưa để trải nghiệm cảm giác mới lạ như chèo thuyền ngắm phố cổ chím trong biển nước. Du khách thậm chí còn gọi Hội An những ngày ngập lụt là “Venice phương Đông”. Du khách có thể chọn lịch trình tới Hội An vào ngày 14 âm lịch hàng tháng để tham dự đêm phố cổ. Những ngày này, người dân địa phương thường sẽ tắt điện, thắp sáng cho căn nhà, khu phố bằng đèn lồng rực rỡ, tạo nên cảnh tượng đẹp như cổ tích. Du khách có thể thả đèn hoa đăng xuống sông Hoài, gửi gắm những nguyện ước an lành.

Máy bay là phương tiện được nhiều du khách lựa chọn để đến Hội An. Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airlines... đều khai thác đường bay tới Đà Nẵng. Giá vé khứ hồi cho một người từ Hà Nội hoặc TP.HCM đến Đà Nẵng trung bình khoảng 2,2 triệu đồng. Du khách có thể đặt mua vé sớm để có mức chi phí và giờ bay hợp lý. Từ sân bay Đà Nẵng, bạn có thể đi xe trung chuyển tới Hội An hoặc bắt taxi, bus, xe khách. Xe bus là phương tiện phổ biến, mỗi lượt đi có giá 30.000 đồng/người, thời gian di chuyển từ 70-80 phút. Giá taxi từ sân bay tới Hội An khoảng 250.000 - 400.000 đồng/chiều, phù hợp khách đi theo nhóm hoặc ghép nhóm.Nếu thích tự do khám phá và trải nghiệm cung đường biển từ Đà Nẵng tới Hội An, du khách có thể thuê xe máy từ sân bay Đà Nẵng, giá thuê khoảng 150.000 đồng/ngày. Tại Hội An, du khách có thể thuê xe đạp, xe máy ngay tại các khách sạn, homestay mình ở. Mức giá thuê xe đạp từ 40.000 đồng/ngày, xe máy từ 120.000 đồng/ngày. Du khách cũng có thể trải nghiệm xích lô với giá 150.000 đồng/giờ hoặc thử đi sidecar với giá 1,2 triệu đồng/tiếng/xe, mỗi xe chở tối đa 2 khách.

Du khách trải nghiệm tham quan Hội An bằng sidecar (Ảnh: Linh Trang)

Hội An hiện nay có rất nhiều cơ sở lưu trú, từ homestay, nhà nghỉ, khách sạn tới resort nằm ở khu phố cổ hoặc dọc bờ biển để du khách lựa chọn. Nếu muốn tận hưởng cuộc sống yên bình ở phố cổ, bạn có thể check-in ở những homestay như Old Yellow House, Heron House, Happy Town, PaPa Villa, La An... Homestay tại đây thường được chăm chút trong kiến trúc, nội thất để mang đến nét riêng của Hội An - cổ kính, yên bình, nhiều cây xanh. Mức giá homestay ở Hội An khá hợp lý, từ 200.000 đồng/người/đêm dù vào mùa cao điểm. Giá khách sạn, resort 4 hoặc 5 sao ở đây vào khoảng 2.500.000 đồng trở lên cho một đêm, phòng hai người. Du khách có thể tham khảo Victoria Hội An Beach Resort & Spa, Golden Sand Resort & Spa Hoi An, La Siesta Hoi An Resort & Spa, Four Seasons Resort The Nam Hai…

Victoria Hội An Beach Resort & Spa nằm sát biển Cửa Đại với lối kiến trúc độc đáo, mang phong cách của 3 quốc gia Pháp, Nhật Bản, Việt Nam (Ảnh: Thạch Thảo)

Phố cổ Hội An Phố cổ là điểm đến du khách không thể bỏ qua khi tới Hội An. Mỗi con đường, góc phố cổ kính hay những ngôi nhà sơn vàng, phủ giàn hoa giấy, hoa sử quân tử rực rỡ tại đây đều là một điểm dừng chân chụp ảnh thú vị. Tại phố cổ có nhiều điểm di tích lịch sử để tìm hiểu, khám phá như Chùa Cầu, các hội quán Phúc Kiến, Quảng Triệu, Hải Nam, Triều Châu, các nhà cổ Quân Thắng, Đức An, Phùng Hưng, Tấn Ký... Chùa Cầu là di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia, biểu tượng của thành phố Hội An. Ngôi chùa nằm trên một chiếc cầu nhỏ, vắt ngang con sông Hoài thơ mộng. Công trình được chạm trổ công phu, mái được lợp bằng ngói âm dương, hai đầu cầu có tượng thú bằng gỗ. Tấn Ký, Phùng Hưng là những ngôi nhà cổ trăm năm tuổi mang nét đặc trưng của nhà cổ Hội An, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, ngói lợp âm dương, chia thành nhiều gian, là nơi sinh sống của nhiều thế hệ. (Ảnh: Thạch Thảo/Phan Nguyên) Buổi tối là thời điểm phố cổ nhộn nhịp và lung linh nhất. Du khách có thể thuê thuyền gỗ để đi trên sông Hoài, thong thả ngắm nhìn phố cổ và thả hoa đăng. Chi phí thuê thuyền khoảng 200.000 đồng/thuyền. Bạn cũng có thể xem các vở diễn nổi tiếng như Sương Sớm, À Ố Show, Teh Dar hay Ký ức Hội An.

Hội An lung linh về đêm (Ảnh: Thạch Thảo)

Bãi biển Hội An là điểm đến chiều lòng những du khách yêu biển. Bãi biển An Bàng thuộc phường Cẩm An, cách trung tâm thành phố Hội An 3 km. Bãi biển sạch sẽ, làn nước trong, cát mịn, không quá xô bồ, đông đúc, là không gian vừa đủ để bạn cảm nhận sự thư thái. Năm 2011, bãi biển An Bàng được CNN bình chọn là một trong 50 bãi biển đẹp nhất thế giới. Năm 2021, An Bàng lọt top 25 bãi biển hàng đầu châu Á theo bình chọn của TripAdvisor. Bãi biển Hà My nằm cách An Bàng 3,5 km, cách danh thắng Ngũ Hành Sơn 6 km, và cách trung tâm Hội An gần 7 km. Nơi đây mang vẻ thanh bình và nét cuốn hút riêng với không gian thoáng rộng và bãi tắm thoải dài, điểm tô thêm nét hoang sơ là vô vàn hoa muống biển tím ngắt loang dài. Bãi biển Cửa Đại cũng từng được TripAdvisor bình chọn vào top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á. Cửa Đại nằm cách trung tâm Hội An 5 km, là bãi tắm rộng khoảng vài chục ha với bãi cát trắng mịn, nước trong xanh, sóng nhỏ. Tại đây, ngoài bơi lội, tắm nắng du khách có thể tham gia nhiều môn thể thao dưới nước như thuyền buồm catamaran, chèo kayak, hay thuê thuyền đi lênh đênh cùng dân chài. Thời điểm thích hợp để chơi Catamaran trên biển Cửa Đại là những ngày ấm áp, bắt đầu từ tháng 4 tới khoảng tháng 8-9 hàng năm. Du khách thậm chí có thể di chuyển bằng loại thuyền này từ biển Cửa Đại tới Cù Lao Chàm. Chi phí tham gia trải nghiệm này là 840.000 đồng/giờ/hai khách, phù hợp với những nhóm khách gia đình, cặp đôi, nhóm bạn.

Cù Lao Chàm Cù Lao Chàm là một cụm đảo, về mặt hành chính trực thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, nằm cách bờ biển Cửa Đại 16 km và đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Cù Lao Chàm bao gồm 8 đảo: Hòn Lao, Hòn Khô Mẹ, Hòn Khô Con, Hòn Lá, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Tai, Hòn Ông. Nếu bạn xuất phát từ Hội An có 2 phương tiện để ra Cù Lao Chàm là cano và tàu gỗ. Cano thường xuất bến ở Cửa Đại và chỉ khoảng 25 phút sau là bạn có mặt tại Cù Lao Chàm, giá vé là 200.000 đồng/người/chiều. Còn đi tàu gỗ xuất phát từ bến Bạch Đằng thì mất gần 2 tiếng nhưng giá rẻ hơn, khoảng 100.000 đồng/người/chiều, nếu mang theo xe máy thì thêm 30.000 đồng mỗi chiếc. Cù Lao Chàm còn khá hoang sơ. Nơi đây tập trung chủ yếu các homestay, thay vì các khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng. Tại đây, bạn có thể nghỉ ngơi tại các homestay nằm ở bãi Ông, bãi Làng và bãi Hương. Giá phòng trung bình từ 100.000-150.000 đồng/người. Ngoài ra, nếu bạn yêu thích không gian mở, thoáng đãng của thiên nhiên thì có thể lựa chọn cắm trại qua đêm trên các bãi biển. Ảnh: Diệu Linh Phạm Bạn nên thuê một chiếc xe máy và lang thang mọi ngóc ngách ở Cù Lao Chàm, ghé thăm giếng cổ Chăm, nhà bảo tàng biển, chùa Hải Tạng. Tới đây, du khách nhất định phải đắm mình trong những bãi biển đẹp và hoang sơ như bãi Chồng, bãi Xếp, bãi Bìm, bãi Ông, bãi Hương…, tham gia lặn biển, ngắm san hô hoặc tới thăm Đảo Yến - nơi nuôi chim yến tự nhiên, cho ra đời đặc sản yến Cù Lao Chàm.

Làng nghề truyền thống Làng rau Trà Quế nằm ở xã Cẩm Hà, cách trung tâm Hội An 3 km, đã có lịch sử khai phá hàng trăm năm. Diện tích trồng rau hiện nay rộng hơn 18 ha với hơn 40 loại rau được trồng, nổi tiếng nhất trong số đó là các loại rau thơm như húng quế, hành, ngò, tía tô… Tới đây, du khách có thể trải nghiệm cuộc sống nông dân thực thụ khi tự tay xới đất, ươm trồng, bắt sâu, tưới nước và thu hoạch các loại rau. Sau đó là thưởng thức đặc sản Hội An chế biến cùng các loại tươi ngon vừa thu hoạch như bánh vạc, hến trộn, tôm hữu, mì Quảng, cao lầu…

Làng rau Trà Quế xanh mướt (Ảnh: Thạch Thảo)

Làng gốm Thanh Hà có tuổi đời khoảng 600 năm, nằm cách phố cổ Hội An khoảng 3 km về phía tây, ngay cạnh sông Thu Bồn. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm nặn gốm, tự sáng tạo sản phẩm gốm của riêng mình và mua những món quà lưu niệm như nồi niêu, chén đĩa... Ngoài ra, du khách có thể tham quan làng đúc đồng Phước Kiều, làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú…

Rừng dừa Bảy Mẫu Đây là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn được nhiều người ví như "miền Tây trong lòng phố Hội", nằm cách phố cổ chỉ 3km. Tới đây, du khách có cơ hội trải nghiệm đi thuyền thúng len lỏi khắp những lạch nước, hai bên là rừng dừa xanh ngắt, thỏa thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp sông nước. Ngoài đi thuyền thúng, du khách còn được xem biểu diễn múa thuyền, hướng dẫn làm những đồ chơi nhỏ xinh bằng lá dừa nước như bông hoa, con cào cào, vòng tay, mắt kính, nhẫn, hay mũ...

Du khách trải nghiệm thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu (Ảnh: Duy Hậu)

Hội An được nhiều du khách đánh già là “thiên đường ẩm thực” lý tưởng. Hàng quán tại đây tấp nập từ sáng sớm tới tối muộn với nhiều món ăn khác nhau, mức giá phải chăng. Bánh mì Hội An là món ăn nổi tiếng, từng được ca ngợi là "bánh mì ngon nhất thế giới", đặc trưng bởi hình dáng thon, hai đầu nhọn, vỏ giòn, thơm phức, giá trung bình 35.000 đồng. Bánh mì phố Hội thường có phần nhân phong phú, tẩm ướp đậm đà ăn kèm các loại rau thơm đa dạng như rau quế, hành, húng, ngò, dưa chuột, dưa góp muối chua ngọt… Nhắc đến bánh mì Hội An, cái tên song hành kèm theo là bánh mì Phượng, thương hiệu được truyền thông và các chuyên gia ẩm thực thế giới hết lời ngợi khen. Cố đầu bếp đẳng cấp thế giới Anthony Bourdain từng gọi bánh mì Phượng là bánh mì ngon nhất thế giới. Bên cạnh đó là bánh mì Madame Khánh. Bánh mì Phượng nổi tiếng Hội An (Ảnh: Thạch Thảo)

Ngoài bánh mì, những món ngon nổi tiếng Hội An du khách nên thưởng thức có thể kể đến cơm gà Bà Buội, bánh xèo Giếng Bá Lễ, cơm chay chợ Hội An, nước thảo mộc Mót Hội An, cao lầu Thanh… Tại chợ phố cổ có vô vàn món ăn vặt như bánh bao, bánh vạc, bánh bèo, món cuốn, các loại chè hạt sen, chè đậu ván, tào phớ, bánh xoài, bánh da heo… Ẩm thực Hội An rất phong phú (Ảnh: Thạch Thảo)

Một “đặc sản” khác của Hội An là các quán trà, cà phê phố cổ. Quán có thể nằm sâu trong những căn nhà cổ trăm năm tuổi hay nằm trên tầng thượng - nơi du khách vừa nhâm nhi đồ uống vừa ngắm nhìn Hội An từ trên cao. Hội An Roastery, Faifo Cafe, Le Fê Cafeteria, Ciao Coffee House… là những địa chỉ vừa đậm chất phố Hội vừa mang hơi thở hiện đại, thu hút du khách. Rời trung tâm phố Hội 4-7 km, du khách có thể khám phá các quán cà phê giữa đồng lúa như Roving Chillhouse, Cà phê Xóm Chiêu, Cà phê Lò Gạch Cũ... để tận hưởng không khí trong lành.