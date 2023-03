Đỗ An Nhà báo

Theo cây bút Renee Cosme, du lịch không chỉ đơn thuần là tới một địa điểm mới tham quan và ngắm nhìn các cảnh đẹp mà đây còn là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu con người, văn hóa và lịch sử của nơi đó. Thông qua việc ghé thăm những viện bảo tàng, các di tích... du khách sẽ có cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống trước đây.

Đề cập tới Hội An - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, The Travel nhận định: "Đây là ví dụ về một đô thị cổ được bảo tồn đầy ấn tượng ở Đông Nam Á. Nằm ở miền Trung Việt Nam, phố cổ Hội An từng là một thương cảng nhộn nhịp nằm dọc sông Thu Bồn từ thế kỷ 15 đến 18. Ngày nay, nơi đây vẫn thu hút du khách muốn khám phá các ngôi nhà gỗ và những con phố nhỏ".

Nơi đây vẫn giữ được hầu như toàn bộ nét kiến trúc độc đáo cũng như sự pha trộn của các nền văn hóa ảnh hưởng từ Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp. Có thể gọi Hội An là "nơi gặp gỡ yên bình" hiếm hoi ở Việt Nam, vì còn lưu giữ được những dấu tích xưa.

Hội An trở thành điểm dừng chân quan trọng cho việc buôn bán gia vị từ thế kỷ thứ 7 đến 10. Kiến trúc sư, nhà bảo tồn người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski, đến Hội An đầu những năm 1990 và ông có công lớn trong việc quảng bá hình ảnh của thành phố ra thế giới.

Trước đó, thời báo SCMP của Hongkong (Trung Quốc) cũng đã đăng tải một bài viết gợi ý du khách nên tranh thủ ghé thăm Hội An vào thời điểm này trước khi đô thị cổ của Việt Nam đông đúc trở lại.

Việt Nam mở lại biên giới vào tháng 3, đón 3,5 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2022. Theo đánh giá từ SCMP, hiện lượng khách vẫn còn nhỏ giọt nhưng sẽ sớm đông đúc trở lại khi người dân Trung Quốc bắt đầu xuất ngoại trong năm 2023 và "hiện tại là thời điểm rất tốt để ghé thăm Hội An".

