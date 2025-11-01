Kỷ lục Guinness một mình kéo tàu trăm tấn chỉ bằng sức thân trên

Với sức mạnh phi thường, Wesley Derwinsky, người Canada đã khiến cả thế giới kinh ngạc khi lập kỷ lục Guinness bằng cách dùng tay không kéo một con tàu nặng tới 118,82 tấn đi quãng đường 20 mét.