Ra mắt robot giúp việc: Giấc mơ oshin không bao giờ nghỉ thành hiện thực

Robot hình người của công ty 1X Tech (Mỹ), đang được xem là bước ngoặt trong giấc mơ “người giúp việc AI”. Với giá 20.000 USD, Neo có thể làm việc nhà, học hỏi từ hành vi con người và không bao giờ nghỉ việc.