Theo DXS, đến tháng 6, lãi suất ưu đãi vay tại 6/8 ngân hàng khảo sát đã tăng lên vùng 7,99-9,56%/năm so với cuối năm 2025. Lãi suất cho vay mua nhà phổ biến ở mức 12-14%, cao nhất kể từ quý 1/2023.