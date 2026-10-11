- Hàng thập niên nay, Vingroup luôn là tâm điểm của truyền thông nhưng không phải ai cũng biết phần lớn ngân sách của Quỹ Thiện Tâm - Quỹ từ thiện lớn nhất Việt Nam là do bà và phu quân - tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng các lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn đóng góp chính. Lý do nào khiến hành trình thiện nguyện của Quỹ lại thầm lặng thế trong khi Thiện nguyện luôn là 1 trong 3 trụ cột đầu tiên của Tập đoàn?

Tên của Quỹ là Thiện Tâm - “làm việc Thiện bằng tất cả cái Tâm” nên đúng là nhiều năm qua chúng tôi chỉ chuyên chú hành thiện, không mưu cầu bất kỳ điều gì khác.

Nhưng việc thiện tự biết lên tiếng, lan tỏa và tạo ra sự chung tay của tất cả mọi người. Vì thế, dù 90% nguồn đóng góp vào Quỹ Thiện Tâm đến từ nguồn tài chính cá nhân của các lãnh đạo cao cấp Tập đoàn, nhưng thiện nguyện đã trở thành tinh thần chung của tất cả người Vingroup chúng tôi. Khi thấy một việc thực sự cần thiết, thấy đồng bào đang cần giúp đỡ, trên dưới luôn đồng lòng. Người góp tiền, người góp công nhưng chắc chắn khó đến đâu, chúng tôi cũng tìm cách làm bằng được.

Quy mô của Vingroup hôm nay đã khác rất nhiều so với mấy chục năm trước, nhưng tinh thần phụng sự vì cộng đồng đó chưa bao giờ thay đổi.

- Làm thiện nguyện bằng cái tâm nghe có vẻ khá cảm tính. Trong khi Quỹ Thiện Tâm đang triển khai hàng trăm chương trình, làm thế nào để cảm xúc không dẫn tới dàn trải nguồn lực?

Cái tâm quyết định vì sao mình làm. Còn làm thế nào để nguồn lực thực sự tạo ra thay đổi thì phải rất lý trí, khoa học và hiệu quả.

Trong tình huống khẩn cấp, Quỹ ưu tiên cứu người trước. Giai đoạn Covid-19 là một trường hợp như vậy. Khi xã hội cần vắc xin, kit xét nghiệm, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế, Vingroup tìm mọi cách để hỗ trợ. Hàng nghìn cán bộ nhân viên cũng tình nguyện tham gia các đoàn hỗ trợ tại TP.HCM.

Còn trong điều kiện bình thường, mỗi chương trình phải được tính rất kỹ về hiệu quả thực tế. Ai cần được ưu tiên, vấn đề nào cấp thiết hơn, một đồng bỏ ra có thể tạo ra tác động đến đâu, mô hình có khả năng nhân rộng hay không.