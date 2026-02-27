Lấn toàn bộ làn ngược chiều tại khúc cua, xe khách khiến xe máy gặp nạn

Một chiếc xe khách bất ngờ vượt ẩu tại khúc cua khuất tầm nhìn, lấn hoàn toàn sang làn đường ngược chiều khiến người đi xe máy chạy hướng đối diện hoảng hốt, trượt ngã và va vào thân xe.