LTS: Thu hút và trọng dụng nhân tài không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là bài toán chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh và sức bật phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngày 15/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Kết luận 105 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Trong đó, kết luận nêu rõ giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cấp thiết là phát triển đội ngũ nhân tài có khả năng dẫn dắt và hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược. Vì vậy, cần tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức, tư duy, thể chế và phương thức quản trị nhân tài.

Để góp phần tuyên truyền quá trình hiện thực hóa chủ trương quan trọng của Đảng, VietNamNet tổ chức loạt bài “Trọng dụng nhân tài trong kỷ nguyên mới” cùng nhìn lại những bài học lịch sử còn nguyên giá trị về thu hút, trọng dụng nhân tài cũng như ghi nhận ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, đề xuất giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực nhân tài. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 như Nghị quyết Đại hội 14 đề ra.