Lãnh đạo phường Tân Định (TPHCM) cùng người dân tham gia trò chơi kéo co tại không gian giao lưu văn hóa cộng đồng, hưởng ứng Ngày hội Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn năm 2026.

Sáng 14/11, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định (TPHCM) phối hợp với Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định tổ chức không gian giao lưu văn hóa cộng đồng với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, hưởng ứng Ngày hội Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Tuần lễ Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, cho biết chương trình là ý tưởng sáng tạo của liên khu phố 1, 2, 3, tạo không gian sinh hoạt chung với nhiều hoạt động tập thể, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, thể hiện tinh thần vui tươi, phấn khởi và sự đồng lòng, chung sức của người dân trong các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Thời gian tới, phường Tân Định hướng đến xây dựng địa phương giàu bản sắc văn hóa, nghĩa tình. Các khu phố sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị văn hóa đặc trưng, khuyến khích người dân chung tay xây dựng khu phố đoàn kết, nghĩa tình, góp phần phát triển TPHCM văn minh, hiện đại.

