Bếp ăn Từ Tâm tại chùa Giác Tánh (Phường Tân Hòa, TPHCM) mỗi ngày trao hàng trăm suất cơm chay miễn phí, mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho người lao động nghèo, người bán vé số và những mảnh đời khó khăn giữa lúc cuộc sống bộn bề.

Được thành lập từ năm 2020, bếp ăn duy trì hoạt động từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần, trong khung giờ 10h30-12h.

Mỗi ngày, bếp chuẩn bị từ 300-400 suất cơm chay miễn phí, trao tận tay người lao động nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.