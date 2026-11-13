Tại Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026, hơn 3.000 nhà sáng tạo cam kết thực hiện gần 11.000 bài viết, video nhằm góp phần quảng bá văn hóa, di sản và con người TPHCM.

Phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 tối 13/11, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận cho biết, năm 2026 đánh dấu 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Đây cũng là dấu mốc để thành phố tiếp tục khẳng định bản sắc năng động, sáng tạo, nghĩa tình và khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận phát biểu khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026

Ông Thuận nhận định, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, không gian mạng không còn đơn thuần là nơi truyền tải thông tin mà đã trở thành môi trường sáng tạo, giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và tạo ra những giá trị kinh tế mới.

Việc tổ chức tuần lễ thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc nắm bắt xu thế thời đại số, phát huy sức mạnh công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển văn hóa, xây dựng hình ảnh và thương hiệu TPHCM.

Với thông điệp Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị thành phố, tuần lễ hướng đến việc khơi mở ý tưởng, thúc đẩy hợp tác giữa các chủ thể trong lĩnh vực truyền thông số, đồng thời lan tỏa những câu chuyện về di sản, văn hóa, ẩm thực và con người TPHCM đến công chúng trong nước, quốc tế.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao kỳ vọng mỗi nhà sáng tạo nội dung sẽ trở thành một đại sứ quảng bá hình ảnh thành phố; mỗi sản phẩm sáng tạo góp phần lan tỏa bản sắc, sức sống của đô thị. Hoạt động sáng tạo cũng cần song hành với trách nhiệm, tính nhân văn và sự tôn trọng pháp luật, hướng đến xây dựng niềm tin và những giá trị tích cực cho cộng đồng.

“Bằng quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và tình yêu với thành phố, trong tuần lễ này, có trên 3.000 nhà sáng tạo nội dung số cam kết với gần 11.000 bài viết với trên 1 tỷ lượt xem”, ông Thuận nhấn mạnh.

Tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo kêu gọi các nhà sáng tạo nội dung tích cực hưởng ứng chương trình, chung tay lan tỏa những giá trị tích cực và quảng bá hình ảnh TPHCM

Ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng TPHCM

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM công bố triển khai thí điểm Liên minh Truyền thông đa nền tảng TPHCM.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cho biết, với sự hội tụ của các cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp công nghệ và đông đảo nhà sáng tạo nội dung số, TPHCM có nhiều điều kiện để hình thành liên minh, tạo cầu nối hợp tác giữa cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi công bố triển khai thí điểm Liên minh Truyền thông đa nền tảng TPHCM

Liên minh được kỳ vọng trở thành cầu nối huy động sức mạnh tổng hợp của hệ sinh thái số, lấy thông tin chính thống, tính chính xác và trách nhiệm xã hội làm nền tảng; lấy công nghệ, dữ liệu và năng lực sáng tạo làm động lực, hướng đến lợi ích cộng đồng và sự phát triển của thành phố.

Theo ông Hồi, liên minh sẽ tập trung vào 5 định hướng trọng tâm, gồm đổi mới truyền thông chính sách; thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa; lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và bảo vệ bản quyền; xây dựng văn hóa và niềm tin số.

Các tiết mục trình diễn tại lễ khai mạc tối 13/11

Trong đó, thành phố khuyến khích sáng tạo nội dung nguyên bản, quảng bá di sản, điểm đến, nghệ thuật và những giá trị văn hóa đặc sắc; đồng thời đề cao trách nhiệm xã hội của người sáng tạo, thúc đẩy ứng xử văn minh trên môi trường mạng, chủ động phòng chống thông tin xấu độc, lừa đảo và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, từng bước xây dựng môi trường truyền thông số lành mạnh, chuyên nghiệp, giàu bản sắc.