Ngày 14/10, Lễ cưới tập thể năm 2026 mang ngày vui trọn vẹn đến với 52 cặp đôi công nhân, viên chức và người lao động khó khăn đã diễn ra tại TPHCM.

Có mặt từ 2 giờ sáng để chuẩn bị, các cô dâu, chú rể rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc của ngày trọng đại.

Đúng 6 giờ, 52 cặp đôi đạp xe từ trụ sở Thành Đoàn TPHCM qua các tuyến phố trung tâm đến Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hoa tưởng nhớ Bác, nhận giấy chứng nhận kết hôn. Sau đó, đoàn tiếp tục hành trình bằng Metro số 1 đến địa điểm tổ chức tiệc cưới.

Trải qua 16 lần tổ chức, Lễ cưới tập thể đã đồng hành cùng 1.206 cặp đôi công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.