Năm 1996, tại phòng chờ sân bay quốc tế Hong Kong, có một người đàn ông Việt Nam ngồi lặng lẽ suốt 7 tiếng đồng hồ. Xung quanh ông là dòng người hối hả giữa một sân bay bận rộn bậc nhất thế giới.

Nhưng tiến sĩ trẻ Phạm Anh Tuấn lại không rời mắt khỏi cuốn sách “Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm” của nhà sáng lập Tập đoàn Daewoo. Trang sách gấp lại khi loa thông báo giờ lên máy bay vang lên.

Câu chuyện một người đàn ông Hàn Quốc khởi nghiệp từ 5.000 USD cứ xoáy sâu vào tâm trí ông: “Tại sao người ta làm được, mà mình không bắt đầu điều gì cho Việt Nam?”

Lúc đó, ông Tuấn đang có tất cả những gì mà một trí thức thời bấy giờ mơ ước: bằng tiến sĩ tại Đức, một vị trí nghiên cứu chính thức tại Viện Cơ điện tử, thu nhập gấp hơn 20 lần ở Việt Nam, cuộc sống gia đình bình yên bên người vợ đang học thạc sĩ và cô con gái nhỏ.

Nhưng đằng sau sự êm đềm ấy là một cơn sóng ngầm day dứt.

Ông Phạm Anh Tuấn có bằng tiến sĩ chuyên ngành Cơ học kỹ thuật ở Đức khi mới 25 tuổi.

Bốn năm sau chuyến bay ấy, vào một buổi tối năm 2000 tại Đức, ông Tuấn trao đổi với vợ về một quyết định có thể thay đổi cuộc sống của cả gia đình: Trở về Việt Nam.

Bỏ lại sau lưng môi trường nghiên cứu hiện đại, mức thu nhập tốt và cuộc sống đã ổn định, ông trở về Việt Nam. Phía trước ông khi đó là một môi trường khoa học trong nước còn nhiều thiếu thốn và một con đường sự nghiệp còn chưa thể định hình.

Thưa PGS.TS Phạm Anh Tuấn, nếu ngày ấy gạt đi ý định trở về và ở lại nước Đức bình yên, cuộc đời ông hôm nay có lẽ sẽ rất khác. Điều gì trong quá khứ từng khiến ông trăn trở nhất trước khi đưa ra quyết định trở về mang tính bước ngoặt đó?

Tôi học ở Đức từ năm 1979 đến năm 1986, tốt nghiệp tiến sĩ rồi về nước làm việc. Những năm tháng ấy khó khăn gian nan thế nào, chắc bạn cũng hình dung được.

Năm 1990, Viện Cơ điện tử của Đức mời tôi trở lại làm việc với những điều kiện nghiên cứu tuyệt vời. Phải nói thật là lúc ấy sung sướng lắm. Một người làm khoa học được tạo điều kiện nghiên cứu, không phải lo nhiều về cuộc sống cơm áo gạo tiền thì còn gì bằng.

Nhưng đến một thời điểm, tôi bắt đầu tự hỏi: Mình sẽ là ai trong cuộc đời này? Nếu người nào cũng chọn cuộc sống êm ấm như mình thì ai sẽ đóng góp cho đất nước?

Nếu tất cả mọi người đều ra nước ngoài thì ai đóng góp cho Việt Nam?

Bản thân mình đã được Nhà nước đầu tư, đào tạo, tạo điều kiện. Đến lúc nào đó, mình phải quay lại. Chắc chắn mình phải trở về.