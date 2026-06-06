Bộ Quốc phòng mới đây ban hành Thông tư số 50/2026 quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông tư quy định tiêu chí, điều kiện với đối tượng trọng dụng nhân tài là cán bộ chỉ huy trong 12 nhóm lĩnh vực cụ thể.

Đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài gồm: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam; học viên đào tạo tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội và ở nước ngoài tốt nghiệp hạng xuất sắc được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

Với nhân tài là cán bộ trong lĩnh vực chỉ huy, tham mưu, ngoài các điều kiện chung cần đáp ứng tiêu chí như: có tư duy hệ thống và tầm nhìn chiến lược đặc biệt xuất sắc trong phát hiện, phân tích, dự báo, nhận định, đánh giá tình hình để tham mưu xây dựng các chủ trương, đường lối và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Chỉ huy, tham mưu phải có kiến thức toàn diện, sâu rộng về quân sự, quốc phòng, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, pháp luật; giỏi nghệ thuật quân sự và đặc biệt xuất sắc trong tổ chức chỉ huy huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh; có uy tín cao trong cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, nhân tài thuộc nhóm này phải chủ trì tối thiểu 2 hoặc chủ trì 1 và tham gia chính tối thiểu 2 công trình nghiên cứu khoa học hoặc giải pháp có tính chất đột phá về nghệ thuật quân sự hoặc về xây dựng quân đội, dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự, bảo vệ Tổ quốc được cấp có thẩm quyền công nhận.

Ngoài ra, đơn vị có mô hình, giải pháp, cách làm mới, sáng tạo về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt hiệu quả cao; được cấp có thẩm quyền đánh giá đạt hiệu quả tốt trong xử lý các tình huống, nhiệm vụ khẩn cấp, phức tạp, khó khăn, gian khổ.

Khối Tác chiến không gian mạng trong đợt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Với nhân tài là cán bộ chỉ huy trong lĩnh vực tình báo quốc phòng cần phải kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; dám chịu đựng và vượt qua mọi cám dỗ, gian khổ, hiểm nguy; tuyệt đối chấp hành nguyên tắc tổ chức, hoạt động tình báo.

Chỉ huy trong lĩnh vực tình báo quốc phòng cũng phải có tư duy hệ thống và tầm nhìn đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan lĩnh vực tình báo; tham mưu các chủ trương, đường lối đối ngoại, hợp tác quân sự, quốc phòng và xây dựng quân đội, các chủ trương, định hướng phát triển tình báo quốc phòng, đạt hiệu quả cao.

Đồng thời, chỉ huy tình báo quốc phòng phải có kiến thức sâu, rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh, đối ngoại, pháp luật, khoa học và công nghệ; đặc biệt xuất sắc về nghiệp vụ tình báo quốc phòng; có tư duy đổi mới, phương pháp, tác phong chỉ huy, quản lý khoa học, chuyên nghiệp, sáng tạo.

Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn phải có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đơn vị có mô hình, giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, đột phá, hiệu quả cao, tạo nên sự tiến bộ, phát triển của tình báo quốc phòng.

Với lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự thì cán bộ chỉ huy, quản lý cần có tư duy hệ thống và tầm nhìn đặc biệt xuất sắc trong phát hiện thách thức, thời cơ, dự báo xu hướng phát triển để tham mưu xây dựng và thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối về lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự.

Chỉ huy trong lĩnh vực này phải có năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đặc biệt xuất sắc, triển khai các giải pháp, biện pháp mới có tính sáng tạo, đột phá mang lại hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, chỉ huy phải có khả năng tiếp nhận, chuyển giao, nghiên cứu, phát triển làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nền, công nghệ tiên tiến để ứng dụng nhanh, hiệu quả trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự...

Một tiêu chí khác là chỉ huy cần chủ trì tối thiểu 2 hoặc chủ trì 1 và tham gia chính tối thiểu 2 công trình nghiên cứu khoa học hoặc phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích có tính chất đột phá về khoa học kỹ thuật và công nghệ, được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, có hiệu quả cao.