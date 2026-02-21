Lễ hạ nêu mùng 7 tết Nguyên đán là gì?

Lễ hạ nêu còn được gọi là lễ khai hạ, bắt nguồn từ phong tục truyền thống xưa. Theo quan niệm dân gian, cây nêu ngày Tết sẽ được dựng từ 23 tháng Chạp, muộn nhất là ngày 30 Tết.

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, các gia đình tổ chức lễ khai hạ để hạ cây nêu xuống như một nghi thức tiễn gia tiên về trời sau những ngày đón Tết cùng con cháu.

Về phong tục này, tác giả Nguyễn Hạnh trong sách Thực hành văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, Nhà xuất bản Trẻ cho biết, trong ngày Tết, ảnh hưởng văn hóa phương Bắc, người Việt dựng nêu vào ngày 23 tháng Chạp, hạ nêu vào ngày 7 tháng Giêng.

Việc dựng nêu nói lên ý chuẩn bị nghỉ Tết, vua quan đóng ấn và mọi hoạt động chính thức được dừng lại.

Việc hạ nêu, còn gọi nôm na là "đốt Tết", khai ấn để mọi hoạt động chính thức khởi động, công việc làm ăn trở về bình thường. Vì vậy, trong kinh thành Huế có nghi thức thượng nêu và hạ nêu.