Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức chấm thi từ ngày 3/6 đến 9/6.

Theo kế hoạch, trong thời gian này, Sở sẽ thực hiện công tác chấm thi, tổng kết chấm thi và đối sánh kết quả. Sau khi hoàn tất các khâu trên, Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập và kế hoạch tuyển sinh bổ sung (nếu có).

Điểm thi sẽ được công bố sau ngày 9/6.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM năm nay diễn ra trong hai ngày là 1 và 2/6 với hơn 151.000 thí sinh dự thi. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Báo VietNamNet sẽ hỗ trợ cung cấp điểm thi lớp 10 TPHCM năm 2026 để thí sinh tra cứu TẠI ĐÂY

Thí sinh thi lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Sau khi công bố điểm thi, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp.

Thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên hoặc tích hợp phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, đồng thời nộp hồ sơ nhập học tại trường trúng tuyển theo thời gian quy định.

Sau khi kết thúc thời gian nhập học, những thí sinh không trúng tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp hoặc đã trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học đúng hạn sẽ được chuyển sang xét tuyển theo 3 nguyện vọng lớp 10 thường đã đăng ký.

Tiếp đó, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tiến hành xét tuyển và công bố điểm chuẩn lớp 10 thường. Theo quy định, học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải học tại nguyện vọng đó, mỗi học sinh chỉ trúng tuyển một trường duy nhất.

Trong trường hợp còn thiếu chỉ tiêu sau khi hoàn tất quá trình nhập học, Sở GD-ĐT sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh bổ sung. Diện xét tuyển bổ sung chỉ áp dụng đối với những học sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập nhưng không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào đã đăng ký trước đó.

Theo quy định, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi cùng điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có. Điều kiện để được xét tuyển là thí sinh phải tham gia đầy đủ các bài thi theo quy định và không có bài thi nào bị điểm 0.