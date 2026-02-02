Tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM (phường Sài Gòn) vừa diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026, mang đến điểm check-in mới, thu hút người dân và du khách dịp tết Nguyên đán.

Cặp đôi Trúc Linh và Đạt Vinh chia sẻ, ban đầu khi thấy những hình ảnh lan truyền trên mạng, họ rất ấn tượng nên quyết định đến tận nơi để chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm. Tận mắt chứng kiến linh vật ngựa như “bay” ra từ hoa mai khiến cả hai ngỡ ngàng.

Ông Nguyễn Hồng Phú, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM cho biết, sau 18 năm tổ chức, ban tổ chức chọn bông mai lớn đặt tại cổng vào làm điểm nhấn, đánh dấu lần thứ 19 của Lễ hội Tết Việt. Theo ông Phú, sự kết hợp giữa mai vàng và linh vật ngựa trong năm Ngọ mang ý nghĩa phi mã, khát vọng vươn lên, truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm mới.

Không gian “Rạng rỡ hôm nay” với triển lãm nghệ thuật “Vó ngựa khai xuân” tạo nên gam màu hiện đại, trẻ trung. Sáu tác phẩm ngựa mang biểu trưng cho sức mạnh, trí tuệ, tốc độ, niềm vui, nội lực và khởi đầu mới, được thiết kế theo hướng tương tác, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực đến người tham quan trong khoảnh khắc giao mùa năm cũ - năm mới.

Sau khai mạc, khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM rộn ràng không khí xuân. Đông đảo người dân, đặc biệt là các gia đình, bạn trẻ đến du xuân sớm, chụp ảnh và trải nghiệm không gian Tết truyền thống.

Chị Kim Xuân (phường Phước Kiến) cho biết, dù nhà ở khá xa nhưng khi nghe tin khu vực này được trang trí nhiều tiểu cảnh lung linh, chị đã rủ cả gia đình đến chụp ảnh. Chị bày tỏ sự hào hứng khi không gian năm nay được đầu tư hiện đại, mới mẻ.

Bạn trẻ Ngọc Châu rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, nổi bật giữa không gian rực rỡ cờ Tổ quốc

Ngoài ra, lễ hội còn có không gian “Đẹp xưa” với phố Ông Đồ, đường hoa mai, bếp xuân, làng nghề truyền thống, ụ rơm vàng…, tái hiện sinh động không khí Tết cổ truyền của người Việt, đặc biệt là Tết phương Nam.

Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026, do Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM tổ chức, diễn ra từ ngày 1/2 đến 21/2/2026 (tức từ 14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), tại số 4 Phạm Ngọc Thạch (phường Sài Gòn).