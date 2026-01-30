Những ngày giáp tết Nguyên đán, từ 9h, khu vực ven Hồ Gươm (Hà Nội) đã đông nghịt bạn trẻ đến chụp ảnh. Đa số diện trang phục áo dài, ngồi thả dáng, tạo kiểu để có những bức hình chơi Tết.

Nhiều góc chụp tại đây được xem là đắt giá để có thể lấy được biểu tượng tháp Rùa. Trong thời gian chờ đợi, các nhóm bạn tiếp tục trang điểm, chỉnh sửa lại trang phục.

Theo Nguyễn Trung Dũng (thợ chụp hình), khoảng 1 tuần nay, anh liên tục được khách đặt lịch chụp tại Hồ Gươm. "Giá chụp dao động 1 - 2 triệu đồng/buổi, tùy nhu cầu của khách. Nếu chăm chỉ, tôi có thể kiếm cả chục triệu trong tháng này", Dũng chia sẻ.

Ngoài chụp hình ven hồ, nhiều bạn trẻ tìm đến các điểm có mô hình trang trí cỡ lớn để lấy dấu ấn 2026. Phương Nhi (ngoài cùng bên trái) cho biết, cô cùng nhóm bạn đã chi tiền để mua áo dài, hoa và thuê thợ chụp với tổng chi phí khoảng 1 triệu đồng/người

"Chúng mình đều là sinh viên năm nhất, từ xa đến học nên việc chụp hình Tết tại Hà Nội rất ý nghĩa. Số tiền bỏ ra không quá lớn nên cả nhóm đều thấy hài lòng. Có điều, hôm nay mình phải chờ hơi lâu vì thợ ảnh vướng lịch và báo tới trễ", Nhi nói.

Hình ảnh "một mét vuông có cả chục nàng thơ" tại Hồ Gươm dù đã tới giờ trưa

Thời gian gần đây, phong cách chụp hình với áo dài, hoa tại các địa điểm biểu tượng ngày một thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ tại Hà Nội