Tính đến nay, hơn 20 tỉnh, thành đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026. Cùng với việc công bố điểm thi, nhiều địa phương cũng đã công bố điểm chuẩn hoặc điểm chuẩn dự kiến, như: Hưng Yên, Lai Châu, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Đồng Nai, Đà Nẵng, Huế, Bắc Ninh... Trong khi đó, vẫn còn một số tỉnh thành, bao gồm TPHCM, Thanh Hóa, Cần Thơ... sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn vào thời gian tới.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT trên cả nước được quy định là tổng điểm 3 môn/bài thi tính theo thang 10 với mỗi môn/bài thi. Trong đó bao gồm môn Toán, Văn và môn thứ ba, tối đa 30 điểm.

Tại Hà Nội, điểm chuẩn đã được công bố ngay sau khi công bố điểm thi vào tối 19/6. Điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục phân hóa mạnh. Gần 70% trường THPT có điểm chuẩn tăng, trong đó trường tăng nhiều nhất tăng 10,5 điểm (từ 10 lên 20,5 điểm). Nhóm trường tốp đầu như THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức... tăng khoảng 0,5-1 điểm so với năm trước.

Tại TPHCM, theo Sở GD-ĐT, điểm chuẩn lớp 10 TPHCM 2026 dự kiến được công bố vào ngày 30/6, dù điểm thi đã được công bố từ sáng 19/6. Lý giải cho việc này, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đây là chủ đích của ngành giáo dục nhằm hạn chế tối đa tình trạng trúng tuyển ảo và bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội.

Đến thời điểm này, một số địa phương vẫn chưa tổ chức kỳ thi lớp 10 năm 2026, bao gồm Cần Thơ (dự kiến thi vào 29/6-1/7), Gia Lai (dự kiến thi vào 27-28/6)...

Để hỗ trợ phụ huynh và thí sinh, VietNamNet tập hợp link tra cứu điểm chuẩn lớp 10 của 34 tỉnh, thành năm 2026 dưới đây. Bạn có thể chọn địa phương cụ thể, bấm vào link tra cứu để tham khảo chi tiết.