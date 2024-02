Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu gạo top đầu thế giới. Năm 2023, ngành lúa gạo bội thu kỷ lục, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 4,7 tỷ USD, thu nhập của nông dân trồng lúa tăng gấp đôi những năm trước đó nhờ được mùa lại được giá.

Với người Việt, hạt gạo không chỉ tượng trưng cho cơm no áo ấm, mà còn mang theo một quan niệm lâu đời về sự sung túc và thịnh vượng trong cuộc sống.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, trên thị trường xuất hiện loại gạo đặc biệt được làm bằng vàng 24k. Đây cũng là lý do loại gạo này không được bán theo cân mà bán hạt.

Tại nhiêu cửa hàng vàng bạc, gạo vàng có giá 1 triệu đồng. Dù vậy, loại gạo này vẫn “đắt như tôm tươi”.

Hạt gạo vàng đang được rao bán la liệt "chợ mạng" (Ảnh: NVCC)

Chị Hà Thị Thu Huyền ở Xuân Thuỷ (Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi sắm Tết xong liền tranh thủ đặt mua 2 chục hạt gạo vàng.

Chị Huyền là dân kinh doanh, luôn mong muốn chuyện làm ăn được phát đạt. Gạo mang ý nghĩa cho sự sung túc, no đủ, còn vàng ròng là biểu tượng cho thịnh vượng. Thế nên, chị mua hạt gạo để đầu năm mới lì xì cho các nhân viên của mình.

“Hạt gạo vàng được thiết kế thành charm có thể đeo tay như một món trang sức”, chị nói.

Trao đổi với PV.VietNamNet, anh Trần Thế Công – chủ cửa hàng vàng ở Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, hạt gạo vàng 24k là vàng trang sức mà cửa hàng đã bán 2 năm nay. Vì ý nghĩa của hạt gạo nên mọi người chỉ hay chọn mua vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán, ngày thường ít ai để ý đến món hàng này.

Về giá hạt gạo vàng tuỳ vào mỗi sản phẩm. Cụ thể, với hạt gạo trơn size nhỏ giá chỉ 600.000 đồng/hạt; loại size lớn có in nổi chữ tài – phúc – lộc – phát giá 1 triệu đồng/hạt. Theo anh Công, đa phần khách mua đều chọn hạt có chữ in nổi với mong muốn có một năm sung túc, ấm no.

“Một tuần nay, mặt hàng này rất đắt khách. Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán ra khoảng trên dưới 100 hạt gạo dù chưa vào cao điểm tiêu thụ”, anh tiết lộ. Năm nay, cửa hàng của anh Công chuẩn bị 5.000 hạt gạo vàng để bán dịp trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Theo đó, từ ngày mùng 5 Tết đến vía Thần Tài sẽ vào cao điểm tiêu thụ gạo vàng.

Gạo vàng có giá 1 triệu đồng/hạt vẫn đắt hàng ngày cận Tết (Ảnh: NVCC)

Giám đốc một doanh nghiệp vàng phong thuỷ ở Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, cách đây mấy năm hạt gạo vàng 24K là sản phẩm độc quyền của doanh nghiệp được khách đua nhau đặt mua. Bởi, gạo mang ý nghĩa may mắn, no đủ.

Theo đó, vào các dịp Tết Nguyên đán, doanh nghiệp thường sản xuất khoảng vài chục nghìn hạt gạo vàng ròng. Trong đó, những hạt gạo in hình các con giáp, in các chữ tài – lộc – phát – phúc… thường xuyên "cháy hàng".

Có năm, ngay sáng mùng 1 Tết đã có người tới cửa hàng mua hạt gạo vàng với hy vọng một năm may mắn, vị này cho hay.

Trong phiên giao dịch ngày 7/2, giá vàng miếng SJC trong nước leo thang. Vàng tăng thêm 400.000 đồng/lượng, lên sát ngưỡng 79 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ở “chợ mạng”, hạt gạo vàng được rao bán liệt. Giá của loại gạo đặc biệt này tuỳ vào trọng lượng và chất lượng vàng. Thế nên, khi mua gạo vàng cũng cần cẩn trọng, tìm đến các cửa hàng uy tín để thuận tiện cho việc mua bán trao đổi sau này.