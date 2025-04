Đại úy Trần Trung Hiếu (SN 1993) là con thứ trong một gia đình thuần nông ở tổ dân phố Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Năm 2011, anh trúng tuyển hệ trung cấp của Trường Cao đẳng An ninh.

Sau đó, anh được phân về công tác tại Đội cảnh sát hình sự, Công an huyện Nghi Xuân. Năm 2017, anh thi đậu chuyên ngành Điều tra hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân, hệ vừa học vừa làm.

Liệt sĩ, Đại úy Trần Trung Hiếu

“Em công tác ở trung tâm y tế huyện nên hay phải đi trực. Anh Hiếu thường xuyên phải đi cơ sở điều tra phá án, vắng nhà liên tục. Có lúc mâm cơm vừa dọn ra, nhận được thông tin báo án, anh lại đặt bát cơm xuống, vội vã lên đường”, chị Tú nhớ lại.

Năm 2018, thực hiện chủ trương điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, anh Hiếu là 1 trong 3 cán bộ đầu tiên của Công an huyện Nghi Xuân xung phong.

Tháng 7/2018, anh Hiếu nhận quyết định về công tác tại xã Xuân Hồng. Nơi đây có di tích nổi tiếng đền Chợ Củi thu hút đông đảo khách thập phương nhưng cũng là địa bàn phức tạp về tội phạm hình sự.

Tháng 11 hàng năm khi lễ hội lớn diễn ra tại đền cũng chính là khoảng thời gian các chiến sĩ Công an xã Xuân Hồng cũng như Công an huyện Nghi Xuân căng mình để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.

Đầu giờ chiều 13/11, trước khi đến đền Chợ Củi, anh Hiếu còn nhắn tin cho vợ hẹn: “Xong nhiệm vụ, cả nhà mình sẽ đi du lịch một chuyến. Có vợ, có chồng và Thỏ, Voi (tên ở nhà của hai con anh chị - PV)”. Thế rồi, lời hẹn ước đó theo anh đi mãi…