Thiếu tá Khải là một trong những chiến sĩ công an đã ngã xuống trên trận lửa chống tội phạm ma tuý. Cuộc chiến chống tội phạm ma túy đã cướp đi nhiều người con ưu tú khi họ đang ở độ tuổi đẹp nhất, với bao ước mơ và nhiệt huyết cống hiến.

Năm 2020, tại Nghệ An, Đại úy Sầm Quốc Nghĩa, 29 tuổi, người dân tộc Thái, một trinh sát ma túy tinh nhuệ của Công an huyện Quế Phong, cũng vĩnh viễn ra đi. Anh là con trai duy nhất trong gia đình. Khi đối mặt với nhóm tội phạm, anh bị tấn công bằng dao. Dù trọng thương, anh vẫn kịp ra tín hiệu cho đồng đội trước khi trút hơi thở cuối cùng. Hình ảnh người vợ trẻ là cô giáo mầm non ôm con gái 3 tuổi lặng nhìn linh cữu chồng là nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Năm 2023, cũng tại vùng đất này, Đại úy Trần Trung Hiếu, 30 tuổi, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (tỉnh Nghệ An), hy sinh sau nhiều ngày chống chọi với vết thương do bị đối tượng ma túy dùng kéo đâm vào cổ. Người thân, đồng đội và nhân dân đã hiến máu để nỗ lực giữ anh ở lại với cuộc đời nhưng bất thành.

Mặt trận chống tội phạm ma tuý tại miền Nam cũng đầy sóng gió. Ngày 3/3/2025, hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, chiến sĩ Cảnh sát cơ động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngã xuống sau nhát dao của đối tượng khi bị kiểm tra ma túy. Anh hy sinh khi mới 24 tuổi.

Những sự ra đi đột ngột ở độ tuổi 20, 30 ấy là vết cắt sâu vào lòng người ở lại, là minh chứng cho cái giá của sự bình yên.