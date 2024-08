Thuroczy Karolina My Lan có bố là người Hungary và mẹ người Việt. Cô vừa bảo vệ xuất sắc luận án tốt nghiệp thạc sĩ ngành kiến trúc. Luận án của cô được đánh giá cao, là một trong số năm luận án của khóa được chọn in vào Kỷ yếu năm của Trường The Bartlett, thuộc Đại học UCL (University College London), Vương quốc Anh. Luận án của cô có tựa đề ’’Ngôi nhà của hành trình hơn 5000 dặm”.

Những tiêu chuẩn nào cần đạt được để luận án có thể được chọn vào Kỷ yếu của trường?

Hàng năm Trường The Bartlett, cơ sở đào tạo đại học về chuyên ngành kiến trúc và môi trường thuộc Đại học UCL đều chọn những đề án tiêu biểu của sinh viên tất cả 5 khóa, 3 khóa đào tạo bậc cử nhân và 2 khóa đào tạo bậc thạc sĩ để in vào Kỷ yếu của trường. Hiện nay tổng số sinh viên của trường khoảng 1700, mỗi khóa khoảng 250 -350 sinh viên nên để được trong số năm đề tài chọn in vào Kỷ yếu là điều vô cùng khó.

Đó là các đề tài xuất sắc nhất của khóa, được sự đồng thuận đánh giá cao của giáo viên hướng dẫn trực tiếp, đồng thời của các giáo sư, thầy cô giáo phụ trách các mảng khác nhau như về phần ý tưởng, phần thiết kế, phần nội dung, phần kỹ thuật trong trường. Những luận án được chọn in thường có các đề tài và cách tiếp cận đặc biệt, truyền tải được một ý nghĩa, giá trị chung nào đó hoặc những luận án đề cập đến vấn đề mới nào đó trong lĩnh vực kiến trúc và môi trường.