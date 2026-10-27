Đoạn video ghi lại tình huống nguy hiểm khi cabin một chiếc xe tải bất ngờ bật ngửa về phía trước lúc phanh gấp. Chiếc xe dừng lại trong vài giây rồi tiếp tục lao xuống dốc, trong khi tài xế đã nhảy ra ngoài.