Mô hình cà phê kết hợp trạm sạc xe điện ‘nở rộ’, thu hút nhiều tài xế ở TPHCM

Những ngày qua, mô hình quán cà phê kết hợp trạm sạc xe điện đang nở rộ ở TPHCM, thu hút sự chú ý của cộng đồng tài xế công nghệ và người dùng xe điện.