Công ty Covestro, một nhà sản xuất polymer và nhựa hiệu suất cao hàng đầu, vừa giới thiệu loại bọt cách nhiệt pin mới được thiết kế để tăng cường đáng kể độ an toàn và giảm nguy cơ cháy nổ.

Loại bọt tiên tiến này bao bọc các cell pin, tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc chống lại các rủi ro cơ học, điện và nhiệt. Nhờ các đặc tính cách điện và cách nhiệt vượt trội, bọt giúp ngăn chặn sự lây lan nhiệt giữa các cell pin liền kề.

Những cải tiến về mặt hóa học giúp loại bọt này có khả năng bám dính đặc biệt vào các thành phần của pin, mang lại độ cứng xoắn cao và truyền lực tốt hơn. Điều này giúp bộ pin chống lại lực xoắn hiệu quả và truyền đều các lực cơ học khắp hệ thống pin, tăng cường độ bền tổng thể.

Công nghệ mới pin xe điện.

Công nghệ này còn giúp tăng mật độ đóng gói cell, góp phần tối ưu hóa phạm vi hoạt động của xe EV. Với độ nhớt thấp và động học được điều chỉnh riêng, dòng bọt cách nhiệt này có thể lấp đầy các khoảng trống giữa các cell mà không tạo ra các lỗ khí.

Quá trình xử lý bọt cũng được điều chỉnh linh hoạt theo thời gian chu kỳ sản xuất. Bộ pin trở nên chặt chẽ và vững chắc hơn, cho phép chứa được nhiều cell hơn trong cùng một không gian, từ đó tăng phạm vi hoạt động mà không cần tăng kích thước của bộ pin.

Giảm nỗi lo cháy nổ

Mặc dù xe điện đã được xác nhận là ít có khả năng bốc cháy hơn so với các loại xe động cơ đốt trong, nhưng lo ngại về các vụ cháy pin xe điện vẫn tương đối phổ biến đối với người tiêu dùng.

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây cháy pin EV là do hư hỏng bộ pin, thường bắt nguồn từ các vụ va chạm. Một vụ va chạm có thể khiến các cell pin bị vỡ nóng lên liên tục thông qua các phản ứng hóa học, dẫn đến hiện tượng mất kiểm soát nhiệt và gây cháy lan ra phần còn lại của xe.

Thực tế, khi xe điện cháy, việc dập tắt ngọn lửa có thể mất nhiều giờ và cần hàng chục nghìn mét khối nước. Theo EV Fire Safe, do những vụ cháy này thường kéo dài hơn so với xe chạy bằng xăng, dẫn đến việc một số người tiêu dùng nhìn nhận xe điện nguy hiểm hơn.

Sản phẩm từ Covestro phù hợp với tiêu chuẩn an toàn quốc gia mới của Trung Quốc. Trung Quốc, thị trường xe điện lớn nhất thế giới, đang nỗ lực giải quyết mối lo ngại về an toàn pin với một tiêu chuẩn an toàn pin quốc gia mới cực kỳ nghiêm ngặt, sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 7/2026.

Quy định mang tính bước ngoặt này yêu cầu pin xe điện không được bắt lửa hoặc phát nổ, ngay cả khi xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt.

(Theo Autoblog)