Mô hình trồng cây xáo tam phân giúp nông dân làm giàu, nâng tầm OCOP Đồng Nai

Những năm qua, không chỉ phát triển mạnh về công nghiệp, tỉnh Đồng Nai đang khẳng định hướng đi bền vững khi đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nâng cao.