Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã La Bằng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã xác định: phát triển du lịch cộng đồng gắn với hoạt động trải nghiệm nông nghiệp và khai thác các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, đồng thời tích hợp chặt chẽ với chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong ba khâu đột phá quan trọng.

Với những lợi thế nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng và con người thân thiện, La Bằng dần khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch của tỉnh Thái Nguyên.

Đồi chè là điểm thu hút khách du lịch tham gia hoạt động trải nghiệm.

Những năm gần đây, hoạt động du lịch tại xã La Bằng có nhiều chuyển biến tích cực. Địa phương đang tập trung hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững. Trong đó, ưu tiên phát triển các loại hình du lịch cộng đồng gắn với sinh hoạt đời sống dân cư nông thôn; du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp gắn với hoạt động trải nghiệm; du lịch văn hóa – lịch sử; du lịch nghỉ dưỡng, check-in và khám phá thiên nhiên.

Xã La Bằng đã xây dựng quy hoạch chi tiết các điểm du lịch trọng tâm, nổi bật là điểm du lịch cộng đồng xóm Tân Sơn và điểm du lịch sinh thái xóm Đồng Khuân đều đã được các cấp có thẩm quyền công nhận.

Hiện thực hóa các mục tiêu phát triển du lịch, thời gian qua, xã La Bằng đã huy động hàng trăm tỷ đồng đầu tư vào hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất phục vụ du lịch cũng như tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn.

Một số công trình tiêu biểu như mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 37 đi La Bằng (qua xóm Bản Ngoại) với kinh phí 50 tỷ đồng; mở rộng tuyến đường Tiên Hội – Hoàng Nông trị giá hơn 77 tỷ đồng; tuyến đường vào điểm du lịch sinh thái xóm Đồng Khuân (giai đoạn 1) với hơn 10 tỷ đồng; tuyến đường Cầu Đá gần 9 tỷ đồng; các tuyến đường vào điểm du lịch Tân Sơn (La Bằng) và Cửa Tử (Hoàng Nông) được ưu tiên đầu tư.

Trong 5 năm gần đây, La Bằng đã thu hút khoảng 195.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Toàn xã hiện có 13 cơ sở lưu trú (phục vụ khoảng 450 khách/ngày),16 nhà hàng, cơ sở ăn uống (phục vụ trên 1.000 khách/ngày).

Một trong những điểm sáng là xóm Tân Sơn, nơi có cảnh quan thơ mộng với đồi chè xanh mướt, thác nước tự nhiên từ dãy Tam Đảo, không khí trong lành và văn hóa bản địa độc đáo.

Suối Kẹm là điểm du lịch cộng đồng nổi bật của xã, được đầu tư bởi Cơ sở Suối Kẹm Homestay do ông Lê Văn Thư sáng lập, với hệ thống nhà sàn, 5 bungalow nghỉ dưỡng, đón khách từ nhiều tỉnh thành từ Hà Nội, Hải Phòng...

Đồi chè Cầu Đá cũng đang trở thành địa điểm check-in và trải nghiệm hấp dẫn. Du khách không chỉ được thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên, mà còn có cơ hội tham gia hái chè, chế biến chè – những hoạt động du lịch trải nghiệm mang tính giáo dục và kết nối văn hóa sâu sắc.

Ngoài tiềm năng tự nhiên, La Bằng còn sở hữu nhiều giá trị văn hóa – lịch sử quý báu, điển hình như nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên; các điểm du lịch sinh thái như suối Cửa Tử, xóm Đồng Khuân, những đồi chè cổ thụ gắn với bao thế hệ người dân vùng đất cách mạng.

Xã La Bằng xác định phát triển du lịch cộng đồng không chỉ là một ngành kinh tế mũi nhọn mà còn là giải pháp quan trọng hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thông qua việc lồng ghép du lịch vào phát triển hạ tầng, gìn giữ văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân, La Bằng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm sáng du lịch bền vững của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2025 – 2030.