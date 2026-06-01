Sáng 1/6, hơn 151.000 thí sinh TPHCM bắt đầu kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2026. Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, nhiều phụ huynh đưa con đến từ rất sớm, hơn 6h sáng đã có mặt tại cổng trường.

Từ sáng sớm, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, có mặt tại điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc) để kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ông thăm hỏi, động viên cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, đồng thời gửi lời chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt bài thi.

Tại điểm thi này, em Tăng Chí Vỹ (phường Nhiêu Lộc) được bố trí làm bài tại phòng thi riêng do đang trong quá trình điều trị bệnh. Vỹ cảm thấy khá lo lắng nhưng được sự hỗ trợ của nhà trường, gia đình em tự tin sẽ làm bài tốt.

Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo an toàn cho thí sinh cũng như những người tham gia tổ chức kỳ thi.

Tại điểm thi THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), nhiều phụ huynh dành cho con em mình những cái ôm, lời động viên thi tốt.

Anh Lê Văn Bình (phường Tân Thới Hiệp) giơ tay làm dấu "quyết thắng" để động viên con. Anh cho biết gia đình không tạo áp lực về điểm số mà mong con giữ tâm lý thoải mái, đọc kỹ đề và tự tin với những gì đã ôn tập suốt thời gian qua.

Theo phụ huynh này, việc ôn thi năm nay đòi hỏi học sinh tự học nhiều hơn. "Đề thi không còn thiên về học thuộc mà yêu cầu vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tế. Tôi chỉ mong con tự tin và làm bài chắc chắn", phụ huynh chia sẻ.

Các thí sinh có phần thoải mái, tự tin, trao đổi ôn tập. Năm nay là khóa học sinh đầu tiên của TPHCM sau sáp nhập, mong rằng đề thi được điều chỉnh phù hợp với thực tế học tập của học sinh ở các địa phương.

Nhóm học sinh Trường THCS Đồng Khởi ăn kẹo để giảm áp lực. Em Tiến Triển tươi cười nói: "Học sinh Đồng Khởi chỉ có tự tin thôi. Lo lắng là bản năng, còn tự tin em có thừa".

Vinh Danh và Hữu Trí quen nhau từ buổi làm thủ tục dự thi khi được xếp cùng phòng. Trước giờ làm bài, hai nam sinh hào hứng đập tay động viên nhau, cùng đặt mục tiêu viết kín 3 tờ giấy thi môn Ngữ văn.

Các điểm thi đều bố trí khu vực để đồ cho thí sinh.

7h các thí sinh bước vào phòng thi, giám thị kiểm tra thiết và dặn dò học sinh kiểm tra lại vị trí chỗ ngồi, đồ dùng trước khi bắt đầu thi.

Sáng nay, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn trong 120 phút.