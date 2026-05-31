Khoảng 9h, tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn), khá đông phụ huynh đưa con đến làm thủ tục thi vào 10. Chị Nguyễn Thị Nguyệt đưa con đến điểm thi từ sớm. Chị cho biết bản thân cũng khá căng thẳng nhưng luôn giữ bình tĩnh để đồng hành, tiếp thêm tinh thần cho con trong hai ngày thi sắp tới.

Theo ghi nhận của VietNamNet, đa số các thí sinh khá thoải mái, tự tin trước kỳ thi tới.

Nhóm học sinh lớp 9/7, Trường THCS Nguyễn Du, đã chuẩn bị tâm lý vững vàng và sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng. Dù không tránh khỏi cảm xúc hồi hộp, các em đều thể hiện sự tự tin, quyết tâm vận dụng tốt những kiến thức đã ôn tập để hoàn thành bài thi đạt kết quả cao nhất.

Đặng Nguyễn Tuyết Nhi, học sinh Trường THCS Võ Trường Toản, tranh thủ chụp ảnh selfie cùng các bạn trong lớp trước khi vào phòng thi nghe phổ biến quy chế. Trong không khí vừa háo hức vừa hồi hộp của kỳ thi, những khoảnh khắc lưu niệm này giúp các em thêm thoải mái, tự tin và lưu giữ kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.

Tuy nhiên, nhiều thí sinh cũng tỏ ra lo lắng. Tại điểm thi THPT Chuyên Lê Hồng Phong, em Khánh Phương (bên trái), học sinh Trường THCS Thanh Sơn, cho biết vừa hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 tại Đồng Nai và tiếp tục dự thi tại TPHCM.

Ngoài các môn học chính, em tự học thêm tiếng Trung để chuẩn bị cho kỳ thi chuyên. Khánh Phương cho biết, qua đợt thi ở Đồng Nai, môn Toán khiến em lo ngại nhất ở các câu hỏi vận dụng thực tế và dạng rút gọn biểu thức, còn với môn Tiếng Anh, em tập trung ôn luyện ngữ pháp và mở rộng vốn từ vựng.

Trước cửa phòng thi, nhóm bạn của Gia Văn (Trường THCS Trần Bội Cơ) cùng động viên và chúc nhau làm bài tốt.

Tại các phòng thi, giám thị kiểm tra kỹ thẻ dự thi có ảnh, thông tin căn cước công dân và các vật dụng được phép mang vào phòng thi. Thí sinh cũng được nhắc nhở về quy chế thi, đặc biệt là quy định không mang điện thoại di động vào khu vực làm bài trong các ngày thi chính thức.

Theo đại diện điểm thi, giáo viên rà soát kỹ thông tin cá nhân, trường học và địa chỉ hành chính của thí sinh sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính, nhằm đảm bảo dữ liệu chính xác trước khi bước vào kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6. Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Ngữ văn và Toán có thời gian làm bài 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút.

Những thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tiếng Anh tích hợp sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên hoặc bài thi tích hợp vào chiều 2/6 với thời gian làm bài 150 phút.