Các thí sinh có mặt từ sớm tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tam Long, TPHCM) để xem thông tin phòng thi.

Sáng nay (31/5), hàng nghìn học sinh tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ, nay là TPHCM) đã có mặt từ sớm tại các điểm thi để làm thủ tục trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tam Long) trước giờ làm thủ tục khoảng 1 giờ, em Trần Thị Ý Nhị, học sinh Trường THCS Nguyễn Thanh Đằng, cho biết đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Bà Rịa và nguyện vọng 3 vào Trường THPT Trần Văn Quan.

Theo Ý Nhị, đến thời điểm hiện tại em đã chuẩn bị tương đối tốt cho kỳ thi. Về tâm lý, nữ sinh cho biết vẫn có chút lo lắng nhưng cơ bản giữ được sự tự tin trước ngày thi.

Nhận xét về đề tham khảo theo cấu trúc mới, Ý Nhị cho rằng đề thi ở mức vừa sức. Qua quá trình ôn tập và làm thử, em tự tin có thể hoàn thành khoảng 70% yêu cầu của đề.

"Môn Ngữ văn là môn em lo lắng nhất, còn Toán là môn em tự tin nhất. Em kỳ vọng đạt khoảng 15 điểm cho 3 môn thi và hy vọng đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng 1", Ý Nhị chia sẻ.

Cùng đăng ký các nguyện vọng tương tự, em Đặng Tuấn Hưng, học sinh Trường THCS Nguyễn Thanh Đằng, cho biết quá trình ôn tập diễn ra thuận lợi và khá tự tin với lượng kiến thức đã chuẩn bị.

Theo Hưng, Ngữ văn là môn em cảm thấy áp lực nhất, trong khi Toán và Tiếng Anh là hai môn có nhiều lợi thế hơn.

"Toán và Tiếng Anh em học khá ổn, riêng môn Toán em kỳ vọng đạt khoảng 8 điểm", Hưng nói.

Trao đổi với VietNamNet, bà Võ Thị Ngọc Bích, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết công tác chuẩn bị tại điểm thi đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Theo bà Bích, điểm thi bố trí 23 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng dành cho các trường hợp phát sinh. Nhà trường cũng chuẩn bị các phòng chờ phục vụ thí sinh sau khi hoàn thành bài thi.

Toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như hệ thống điện, ánh sáng, quạt mát, bàn ghế đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Đồng thời, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo mật đề thi và bài thi cũng được triển khai đầy đủ.

"Đến sáng nay, mọi công tác chuẩn bị tại điểm thi đã hoàn tất. Chúng tôi sẵn sàng đón thí sinh tham gia kỳ thi trong điều kiện an toàn, nghiêm túc và hiệu quả nhất", bà Bích cho biết.

Tại điểm thi Trường THPT Châu Thành (phường Bà Rịa), em Hà Quốc Lâm, học sinh Trường THCS Tân Hưng, cho biết đã đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Châu Thành.

Theo Quốc Lâm, em đã chuẩn bị khá tốt cả về kiến thức lẫn tâm lý. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu và làm các đề tham khảo, nam sinh nhận thấy đề thi năm nay có phần khó hơn so với những năm trước.

"Đề thi chú trọng nhiều hơn đến kiến thức thực tiễn và khả năng vận dụng. Đây là dạng nội dung học sinh chưa có nhiều thời gian làm quen nên sẽ là thử thách không nhỏ", Quốc Lâm nhận định.

Dù vậy, nam sinh cho biết không đặt nặng việc dự đoán điểm số mà sẽ cố gắng hoàn thành bài thi với kết quả tốt nhất.

Trong khi đó, em Hoàng Anh Thư, học sinh Trường THCS Tân Hưng, đánh giá đề thi thử tuyển sinh lớp 10 năm nay khá khó, đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến thức và kỹ năng thực tế nhiều hơn.

Theo Anh Thư, việc chuyển sang định hướng đánh giá năng lực thay vì chỉ kiểm tra kiến thức theo phương pháp truyền thống khiến đề thi trở nên thách thức hơn. Dù vậy, nữ sinh cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tự đánh giá mức độ sẵn sàng của bản thân đạt khoảng 90%.

Không chỉ tập trung cho kỳ thi trước mắt, Anh Thư còn nuôi dưỡng ước mơ trở thành phiên dịch viên tiếng Anh trong tương lai. Đây cũng là động lực để em nỗ lực học tập và rèn luyện ngoại ngữ ngay từ những năm học phổ thông.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM diễn ra trong ngày 1 và 2/6. Sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn thành phố có 169.602 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó có 151.269 em đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập.

Toàn thành phố bố trí 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi lớp 10 thường và 16 điểm thi chuyên. Sáng nay, các thí sinh đã làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào các buổi thi chính thức. Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của thành phố đạt hơn 118.000 học sinh.