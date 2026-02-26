Múa “Con đĩ đánh bồng” hút nghìn người xem ở Triều Khúc

Chiều mùng 9 tháng Giêng, hàng nghìn người dân và du khách đổ về làng Triều Khúc (Hà Nội) thưởng thức điệu múa “Con đĩ đánh bồng” đặc sắc trong lễ hội tưởng nhớ Phùng Hưng.