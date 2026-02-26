logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Năm, 26/02/2026 - 06:02

Múa “Con đĩ đánh bồng” hút nghìn người xem ở Triều Khúc

Xuân Minh

Xem các bài viết của tác giả
Chiều mùng 9 tháng Giêng, hàng nghìn người dân và du khách đổ về làng Triều Khúc (Hà Nội) thưởng thức điệu múa “Con đĩ đánh bồng” đặc sắc trong lễ hội tưởng nhớ Phùng Hưng.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Hà Nội: Trai làng đội mưa thi kéo lửa giữa sân đình

image

Mình trần tranh cầu gần 20kg, hội vật Thúy Lĩnh “nóng” ngày Xuân

image

Biển người xuống phố ngắm 'thần tiên’, hoà vào lễ hội Tết Nguyên tiêu ở TPHCM

image

Lai Châu: Hành trình phục dựng lễ hội Gầu Tào của người Mông ở Than Uyên

VIDEO NỔI BẬT