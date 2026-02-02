Lễ hội Đại Phan được tổ chức với ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, bình yên. Đây không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống mà còn là dịp để cộng đồng gắn kết, thể hiện niềm tin và tri thức dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Lễ hội Sán Dìu thu hút đông đảo người dân địa phương, khách du lịch tham gia hưởng ứng. Ảnh: Mỹ Dung

Điểm nhấn của lễ hội là các nghi lễ mang tính linh thiêng: nghi lễ leo gươm (leo dao) thể hiện bản lĩnh, sự dẻo dai của người thực hành nghi lễ; nghi lễ lội than đầy thử thách; múa Hành quang rộn ràng, sôi động. Cùng với đó là chuỗi nghi thức truyền thống như lập đàn, thỉnh thánh rửa mặt, dựng cây Thí Phan… tái hiện sinh động đời sống tín ngưỡng của người Sán Dìu.

Điệu múa Hành quang được tái hiện tại lễ hội Sán Dìu. Ảnh: Mỹ Dung

Các thầy cúng người Sán Dìu chuẩn bị văn khấn. Ảnh: Mỹ Dung

Song song với phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách. Du khách được hòa mình vào làn điệu Hát Soọng cô; tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, ném còn, bịt mắt đập niêu. Nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa ẩm thực cũng tạo sức hút, như thi gói bánh chưng gù, làm bánh bạc đầu, thưởng thức mâm cỗ truyền thống của người Sán Dìu...

Ngoài ra, không gian trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, trải nghiệm mặc trang phục truyền thống dân tộc Sán Dìu đã góp phần quảng bá văn hóa bản địa, tạo điểm nhấn cho lễ hội, hướng tới phát triển du lịch văn hóa cộng đồng bền vững tại Vân Đồn.