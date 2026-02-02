Lễ hội Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM từ lâu đã trở thành một sự kiện văn hóa không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về.

Bước sang năm thứ 19 tổ chức, lễ hội năm nay mang đến những trải nghiệm vừa truyền thống vừa hiện đại.

Theo ghi nhận, sau khi chính thức mở cửa đón khách, hàng trăm khách tham quan, nhất là các bạn trẻ đã đến chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhiều người ấn tượng, thích thú với các không gian trang trí Tết xưa với những phố ông đồ, đường hoa mai, cây nêu ngày tết, bếp xuân, làng nghề truyền thống,…

Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách trong vòng 20 ngày, bắt đầu từ ngày 01/02/2026 (tức 14 tháng Chạp) và kéo dài đến hết mùng 5 Tết.