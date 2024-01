Mỹ Anh vừa ra mắt MV "Đánh cược", phản ánh quá trình trưởng thành, tìm kiếm "cái tôi" cá nhân trong âm nhạc.

MV mang tới 2 hình tượng tương phản của Mỹ Anh - Em (phiên bản lúc bé, nhẹ nhàng, hướng nội) và Me (khía cạnh trên sân khấu, hướng ngoại). Cả hai đều có những mâu thuẫn nội tâm, liên tục chạy đua trong một vòng lặp, thể hiện giai đoạn Mỹ Anh hoang mang, bị phản ứng ngược khi cố đáp ứng các ý kiến khen chê.

Việc tự chạy đua với chính mình giúp Mỹ Anh hiểu rằng mỗi người đều có màu sắc âm nhạc, cá tính riêng và đối thủ lớn nhất là chính bản thân. Nữ ca sĩ Gen Z khẳng định không tập trung vào thành tích, mà muốn thể hiện cá tính âm nhạc, cũng như kể hành trình bản thân.

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con út của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô thích hát từ bé, hoạt động độc lập năm 2020 với ca khúc đầu tay Got you tự sáng tác, sản xuất MV. Mỹ Anh là Á quân chương trình âm nhạc The Heroes. Đầu năm 2022, Mỹ Anh nhận giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc của Làn Sóng Xanh.