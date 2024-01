Ngoài ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Huy Tuấn, Hứa Kim Tuyền, Anh Quân (bố Mỹ Anh) có mặt tại sự kiện trải nghiệm album đầu tay - Em của Mỹ Anh tối 7/1.

Album gồm 9 ca khúc do Mỹ Anh đồng sáng tác, với 2 interlude và 1 intro, mang chất liệu âm nhạc R&B, soul đương đại, viết về chủ đề như tình yêu đôi lứa, sự trăn trở tương lai trong quá trình làm nghề, những xúc cảm bâng khuâng của Mỹ Anh khi bước sang tuổi 20…

Đồng hành cùng Mỹ Anh trong quá trình sáng tác và sản xuất là nhạc sĩ Dũng Nguyễn, nhạc sĩ Anh Quân, nghệ sĩ Eric Derwallis - anh rể của cô.

Album được Mỹ Anh thực hiện trong 3 năm, tương tự một cuộn phim ghi những kỷ niệm ngày ấu thơ, với những khoảnh khắc cô lớn lên trong vòng tay gia đình. Album sẽ ra mắt ngày 11/1 - sinh nhật 22 tuổi của Mỹ Anh.

Tạo hình của Mỹ Anh trong album 'Em'.

Mỹ Anh cho biết album tương tự món quà thể hiện sự yêu thương, biết ơn đến gia đình, người thân - những người đã giúp cô đối diện, vượt qua những ý kiến trái chiều từ khi hoạt động nghệ thuật.

Album thể hiện 2 chân dung âm nhạc của Mỹ Anh. Nửa đầu mạnh mẽ, hướng ngoại - như cách mọi người nhìn vào cô. Nhân vật trong album lúc này hoang mang, tức giận và đặt nhiều câu hỏi trước các nhận xét tiêu cực. Song, sau ca khúc Lối về (lấy cảm hứng từ cuốn sách Going home của thiền sư Thích Nhất Hạnh), nhân vật này nhẹ nhàng hơn, hướng về bên trong, biết cách chọn lọc và lắng nghe. Mỹ Anh mong sẽ cân bằng 2 khía cạnh này để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.

Là con nhà nòi, Mỹ Anh không áp lực trước các thành tựu của bố mẹ. Cô tự hào, xúc động vì gia đình luôn giúp đỡ, đưa lời khuyên nhưng vẫn cho không gian riêng để tự phát triển. Con gái ca sĩ Mỹ Linh không coi nghệ thuật là một đường đua mà hạnh phúc vì thị trường âm nhạc hiện nay đa dạng, mong các nghệ sĩ sẽ luôn ủng hộ nhau.

Mỹ Anh muốn được biết đến là một 'nhà sáng tác', mong khán giả nhớ tới mình.

Thách thức lớn nhất của Mỹ Anh trong quá trình hoàn thành album là đối diện với các nhận xét nhạc của mình khó nghe. Cô khẳng định sẽ không chuyển sang dòng nhạc mang tính đại chúng hơn mà muốn tạo ra album Em như một cuốn nhật ký, thể hiện rõ bản sắc ở hiện tại, vì bản thân sau này cũng sẽ dần thay đổi cả trong âm nhạc lẫn tính cách.

Nữ ca sĩ cũng sẽ ra mắt phiên bản hoàn toàn bằng tiếng Anh cho album mang tên Me (viết ngược lại của Em).

Mỹ Linh nhảy cực sung khi con gái trình diễn live ca khúc 'Chẳng thể né tránh'.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng Mỹ Anh trưởng thành trước bạn bè đồng trang lứa. Khi Mỹ Anh còn nhỏ, anh phải suy nghĩ rất lâu mỗi khi trả lời câu hỏi của cô, vì cô sẽ hỏi dồn dập tới khi tìm được đáp án. Anh từng lo sợ Mỹ Anh sẽ khó hoạt động tại Việt Nam vì trước đây viết nhạc bằng tiếng Anh, với màu sắc khá phức tạp, khó tiếp cận. Song, album Em có sự chi tiết, sâu sắc, dễ cảm nhận.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cũng dành lời khen cho Mỹ Anh vì có khả năng sáng tác, hát, hoà âm, phối khí. Album Em khiến anh liên tưởng tới album đầu tay Yours truly của nữ ca sĩ Adriana Grande. Anh khẳng định Mỹ Anh sẽ tiến rất xa trong sự nghiệp âm nhạc.

Mỹ Anh tại sự kiện.

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con út của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô thích hát từ bé, hoạt động độc lập năm 2020 với ca khúc đầu tay Got you tự sáng tác, sản xuất MV. Mỹ Anh là Á quân chương trình âm nhạc The Heroes. Đầu năm 2022, Mỹ Anh nhận giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc của Làn Sóng Xanh.

MV 'Chẳng thể né tránh':

Thanh Phi