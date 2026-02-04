Xem video:

Những ngày này, tại vườn chuối có hình dáng bàn tay cầu nguyện hay còn được gọi là chuối bàn tay Phật của anh Trương Hoàn Thiện ở ấp Tân Yên, xã Gia Kiệm (tỉnh Đồng Nai) chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch phục vụ thị trường tết Nguyên đán.

Anh Trương Hoàn Thiện đang chăm sóc những nải chuối bàn tay Phật. Ảnh: Hoàng Anh

Giữa vườn chuối xanh mướt rộng khoảng 1ha, những buồng chuối có hình dáng lạ mắt dần lộ rõ khi được người trồng tỉ mỉ che chắn, chăm sóc. Mỗi buồng chuối xòe đều các nải, trông như những bàn tay chụm lại trong tư thế cầu nguyện, tạo nên hình ảnh độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với các giống chuối truyền thống.

Theo tìm hiểu, chuối bàn tay Phật là giống chuối còn khá mới tại Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng bởi hình dáng đặc biệt, loại chuối này còn được nhiều người ưa chuộng nhờ ý nghĩa may mắn, tâm linh, tượng trưng cho sự bình an, sung túc. Vì vậy, mỗi dịp Tết đến, chuối bàn tay Phật thường được tìm mua để trưng bày, đặt mâm ngũ quả đầu năm.

Các buồng chuối được anh Thiện chăm sóc kỹ đáp ứng nhu cầu phục vụ dịp tết Nguyên đán. Ảnh: Hoàng Anh

Anh Thiện cho biết, cách đây khoảng 2 năm, trong một lần tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp mới, anh tình cờ biết đến giống chuối độc lạ này. Nhận thấy tiềm năng thị trường, anh quyết định mua 200 cây giống về trồng thử nghiệm.

“Ban đầu tôi chỉ trồng để xem giống chuối này có phù hợp với thổ nhưỡng địa phương hay không. Không ngờ cây sinh trưởng tốt, ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết, đầu ra lại khá ổn định. Thấy hiệu quả, tôi mạnh dạn nhân giống, mở rộng diện tích lên khoảng 1ha như hiện nay”, anh Thiện chia sẻ.

Chuối bàn tay Phật có thời gian sinh trưởng tương đương nhiều giống chuối khác, song khâu chăm sóc đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn. Trong quá trình cây ra buồng, người trồng phải theo dõi sát sao để các nải chuối phát triển đều, không bị gãy, cong lệch, đáp ứng nhu cầu trưng bày dịp tết Nguyên đán.

“Khách mua chuối bàn tay Phật chủ yếu để trưng bày, cúng lễ nên họ rất kỹ tính. Buồng chuối phải đẹp, các nải xòe đều, nhìn giống bàn tay Phật thì mới được giá. Vì thế, giá bán cũng cao hơn nhiều so với chuối thông thường”, anh Thiện nói.

Một số người tìm đến tận vườn để chụp ảnh chuối bàn tay Phật. Ảnh: Hoàng Anh

Nhờ mở rộng diện tích trồng, sản lượng chuối bàn tay Phật tại vườn của anh Thiện năm nay tăng đáng kể. Trung bình mỗi nải chuối nặng từ 2-5kg, tùy kích cỡ và hình dáng. Giá bán tại vườn dao động ở mức hàng trăm nghìn đồng cho mỗi nải. Những buồng chuối đẹp, đạt yêu cầu trưng bày Tết, giá có thể cao hơn.

Khách hàng liên hệ vườn chuối của anh Thiện chủ yếu đến từ TPHCM và Hà Nội, đa phần đặt hàng từ sớm để kịp phục vụ thị trường Tết. Ngoài ra, nhiều thương lái, cửa hàng trái cây tại Đồng Nai, sau khi biết đến giống chuối này, cũng chủ động liên hệ hỏi mua.

“Thị trường Tết năm nay gần như không đủ để cung cấp. Chuối bàn tay Phật ngày càng được nhiều người biết đến nên lượng đơn đặt hàng tăng rất nhanh. Tôi chỉ dám nhận những đơn nhỏ lẻ, vì nguồn cung không đủ để đáp ứng cho các thương lái lấy số lượng lớn”, anh Thiện cho hay.

Chuối bàn tay Phật được ưa chuộng dịp Tết

Theo một số thương lái trái cây tại Đồng Nai, xu hướng người dân tìm mua các loại trái cây có hình dáng lạ, mang ý nghĩa để trưng bày dịp Tết ngày càng phổ biến. Bên cạnh những loại quả quen thuộc, các sản phẩm nông nghiệp độc đáo, khác biệt như chuối bàn tay Phật đang gây “sốt” trên thị trường.

Với người nông dân, việc mạnh dạn chuyển đổi, tìm tòi các giống cây trồng mới, phù hợp nhu cầu thị trường đang được xem là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, nhất là trong những dịp cao điểm như tết Nguyên đán.

Những nải chuối bàn tay Phật có hình dáng lạ mắt. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, chuối bàn tay Phật là sản phẩm mới được du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam. Nếu được kiểm soát tốt về chất lượng và đầu ra, loại chuối này có nhiều tiềm năng, góp phần nâng cao giá trị nông sản trên thị trường, nhất là dịp cao điểm tết Nguyên đán.