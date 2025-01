Bên cạnh những con giáp được dự đoán là gặp nhiều may mắn, theo quan niệm dân gian và trong phong thủy, có những con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong năm Ất Tỵ 2025.

- BTV: Ngoài khái niệm năm hợp, dân gian cũng nhắc đến các tuổi gặp năm xung, cần cẩn trọng hơn. Chuyên gia có thể chia sẻ về những tuổi này trong năm Ất Tỵ không?

Chuyên gia Song Hà: Nói đến năm Ất Tỵ, cần phải bàn về câu chuyện thiên can đầu tiên. Những người bị thiên can của năm xung phá với thiên can của tuổi sẽ phải cẩn trọng hơn. Năm 2025, thiên can Ất xung phá với thiên can Kỷ. Do đó, những người có năm sinh âm lịch tận cùng bằng số 9, có thiên can Kỷ (1949, 1959, 1999, 2009, 2019) cần thận trọng về sức khỏe, tài chính, và trong giao tiếp. Những người thiên can Kỷ tránh đầu tư lớn, đầu tư sang các lĩnh vực mới hoặc đầu tư mà phải vay nợ.

Về địa chi, tuổi Hợi là chính xung với Tỵ nên các địa chi Hợi sẽ phải chú ý nhất. Ngoài ra, tuổi Hợi còn nằm trong bộ tam tai của năm 2025. Ngoài ra, các tuổi Dần, Thân, Tỵ cũng cần chú ý do phạm Thái Tuế, trong đó tuổi Dần là nhẹ nhất.

- BTV: Với những người gặp năm xung, có thiên can, địa chi không được hợp với năm Ất Tỵ 2025, có điều gì để hóa giải hay giúp họ có thể tự tin hơn không ạ?



Chuyên gia phong thủy Song Hà: Khi biết năm sung hay gặp hạn, ta không nên sợ hãi mà biết để chủ động vận mệnh của mình, để cẩn trọng hơn, vạn sự được hanh thông hơn. Biết về "năm xung tháng hạn" không phải để sợ, mà để chủ động hơn. Thay vì lo lắng, hãy tập trung cải thiện, trau dồi bản thân.

Trước hết, cần chăm sóc sức khỏe bằng cách ngủ trước 23h, tập thể dục đều đặn để cơ thể khỏe mạnh, tạo năng lượng tích cực, chính là trường năng lượng bao bọc quanh cơ thể. Cơ thể khỏe mạnh mới có thể đón đầu được thách thức. Điều quan trọng không kém là hãy duy trì tinh thần lạc quan, nhìn mọi việc theo hướng tích cực.

Bên cạnh đó, những người gặp năm xung tháng hạn cần cẩn trọng trong nhiều việc. Về ngoại hình, cần chỉn chu trang phục, vệ sinh thân thể và tươm tất hơn. Trong lời ăn tiếng nói, nên từ tốn, nói năng tích cực. Đối với công việc, cần chăm chỉ, tập trong và cẩn thận, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến giấy tờ, tài chính; rà soát kỹ để tránh sai sót. Không nên mê tín, chi tiền vào các hình thức giải hạn không hiệu quả.

Theo quan niệm dân gian, để tăng cường dương khí, tăng cường sự may mắn, người nữ có thể mang theo 9 đồng bạc, người nam 7 đồng bạc. Khi đi xa về, bước qua lửa trước khi vào nhà để xua tan năng lượng tiêu cực.

- BTV: Chuyên gia có thể chia sẻ những gợi ý phong thủy đơn giản, dễ áp dụng để những người gặp năm tuổi trong năm nay có thể tham khảo nhằm tăng thêm sự may mắn và hài hòa trong cuộc sống không?

Chuyên gia phong thủy Song Hà: Năm 2025, các màu sắc may mắn gồm xanh lá, xanh ngọc, đỏ, cam, hồng, tím, là sắc màu của mệnh Mộc và mệnh Hỏa. Xét theo ngũ hành, để tăng cường may mắn, những người mệnh Kim nên ưu tiên sử dụng các màu thuộc hành Mộc trong trang phục và không gian, như đặt thêm cây xanh trên bàn làm việc. Người mệnh Thổ nên chọn màu thuộc hành Hỏa, trong khi người mệnh Thủy và Hỏa nên sử dụng màu sắc thuộc hành Mộc. Việc đưa cây xanh vào nhà và không gian sống cũng giúp tăng cường may mắn. Riêng người mệnh Mộc dễ dàng hơn, vì họ có thể sử dụng cả màu thuộc hành Mộc và Hỏa để thu hút vận may.

Xét theo địa chi, người tuổi Thân có thể sử dụng hình tượng của những chú trâu kéo những châu báu để đi theo chiều hướng đi vào nhà để tăng cường may mắn.

Người tuổi Tỵ cũng có thể dùng hình tượng trâu để tăng vận khí trong khi nững người tuổi Hợi có thể sử dụng hình tượng hổ hoặc tiểu hổ (mèo). Những người tuổi Dần, Ngọ, Tuất dù là năm tuổi hay năm hanh thông, đều có thể dùng hình tượng những chú trâu để kích hoạt vận may.

- BTV: Thưa chuyên gia, cách đơn giản nhất để những người gặp năm tuổi có thể tăng cường vận may là bổ sung cây xanh vào không gian sống. Tuy nhiên, tôi còn một thắc mắc khác: trong phong thủy, ngoài khái niệm năm tuổi, dân gian còn nhắc đến “tứ hành xung”, chẳng hạn như các cặp tuổi Tỵ - Hợi, Thìn - Tuất, Sửu - Mùi. Khái niệm này có ý nghĩa gì trong phong thủy? Trong năm Ất Tỵ 2025, những tuổi nào được coi là tứ hành xung, và cần làm gì để có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến khái niệm “tứ hành xung” này?

Chuyên gia phong thủy Song Hà: Trong 12 con giáp, luôn tồn tại ba nhóm tứ hành xung, bao gồm: Dần - Thân - Tỵ - Hợi, Thìn - Tuất - Sửu - Mùi, Tý - Ngọ - Mão - Dậu. Luôn tồn tại sự xung khắc trong 3 bộ này, nhưng nói đến “tứ hành xung” không chỉ nói về người mà còn vận dụng vào việc chọn ngày, giờ để tiến hành các việc lớn.

Ví dụ, người tuổi Tý sẽ tránh làm các việc quan trọng như khởi công, khai trương hoặc cưới hỏi vào ngày Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Một ngoại lệ là cặp tuổi Dần - Hợi vì đây là nhóm nhị hợp, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, trong năm Tỵ, ngày Hợi vẫn được coi là ngày không thuận lợi, nên tốt nhất cũng cần hạn chế sử dụng trong các công việc lớn. Ngoài ra, nằm trong tứ hành xung nên những người tuổi dần, tuổi Thân cũng cần cẩn trọng hơn.

Trong năm Ất Tỵ 2025, các tuổi thuộc nhóm Dần - Thân - Tỵ - Hợi sẽ chịu ảnh hưởng mạnh từ Thái Tuế. Những người thuộc các tuổi này cần lưu ý nhiều hơn trong công việc, sức khỏe và các mối quan hệ. Điều quan trọng là hiểu để tránh ngày xung và các tình huống xung đột không cần thiết, từ đó giảm thiểu rủi ro và tăng sự chủ động.

BTV: Ngoài năm tuổi và tứ hành xung, dân gian còn nhắc đến hạn tam tai, đặc biệt là mỗi dịp năm mới. Thưa chuyên gia, trong năm Ất Tỵ 2025, những tuổi nào gặp hạn tam tai và cần lưu ý điều gì?

Chuyên gia phong thủy Song Hà: Năm Ất Tỵ 2025, các tuổi Hợi, Mão, Mùi sẽ gặp hạn tam tai. Hạn tam tai không chỉ diễn ra trong một năm mà kéo dài ba năm liên tiếp. Cụ thể: Năm 2025 (Ất Tỵ), Năm 2026 (Bính Ngọ), Năm 2027 (Đinh Mùi).

Những tuổi này cần đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, cẩn trọng trong công việc và quan hệ xã hội. Điều quan trọng khi đối diện với hạn tam tai là giữ thái độ bình tĩnh, chuẩn bị tâm thế cẩn thận và kỹ lưỡng trong mọi việc.

Một cách hóa giải phổ biến là thực hiện các hoạt động thiện nguyện, như làm từ thiện, phóng sinh, để tạo phúc đức cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, giữ hòa khí trong các mối quan hệ cũng là điều nên lưu tâm, đặc biệt là tránh gây tranh cãi hay xung đột không cần thiết.

- BTV: Nhiều người khi gặp hạn thường bị ảnh hưởng tâm lý, dẫn đến nghe theo các lời quảng cáo làm lễ cúng tốn kém mà chưa chắc đã hiệu quả. Vậy, đối với những người muốn thực hiện nghi lễ cúng tam tai để an tâm hơn, họ nên làm gì?

Chuyên gia phong thủy Song Hà: Với hạn tam tai, hướng cúng phù hợp trong năm Ất Tỵ là hướng Đông Nam, vì đây là hướng thuộc cung Tỵ trong bát quái. Khi cúng, đồ lễ nên là lễ chay, tránh sát sinh, nhằm duy trì năng lượng tích cực và bình an cho gia chủ. Đây cũng là cách để giảm bớt lo lắng, tạo tâm thế tự tin hơn trong năm mới.

Nếu muốn thực hiện lễ cúng tam tai, gia chủ nên tự tiến hành để đảm bảo sự chân thành và ý nghĩa. Lễ cúng tam tai nên được thực hiện vào ngày 11 âm lịch hàng tháng, tối thiểu là năm lần trong năm.

BTV: Cảm ơn chuyên gia Song Hà. Thưa quý vị, qua chương trình hôm nay, chúng tôi hy vọng đã cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích về phong thủy năm Ất Tỵ 2025. Bất kể năm mới mang lại thử thách hay thuận lợi, điều quan trọng là giữ thái độ tích cực, lạc quan và chủ động trong mọi việc. Chúng tôi tin rằng với nỗ lực và niềm tin, mỗi người đều có thể biến khó khăn thành cơ hội, để năm Ất Tỵ 2025 tràn đầy may mắn và an lành.

Chương trình xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

