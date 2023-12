Nên ăn trước khi uống rượu, trong khi uống rượu hay sau khi uống rượu?

Không ít người thường cho rằng, việc ăn kèm đồ ăn khi uống rượu có thể giúp giảm thiểu các triệu chứng say rượu. Tuy nhiên, theo New York Post, ăn quá nhiều khi uống rượu có thể khiến tình trạng say xỉn trở nên tồi tệ hơn.